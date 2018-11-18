Представили портативную колонку с очень интересным дизайном

Компания Marshall представила второе поколение портативной колонки Killburn. Девайс разработан в соответствии с идей британского инженера Алана Блюмлейна, который стал основоположником стереофонической записи.

Об этом сообщает 4PDA.

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Специальная конструкция позволяет усиливать и воспроизводить звуковой сигнал в разных направлениях, обеспечивая полноценное 360-градусное звучание.



Marshall Kilburn II получила дизайн популярных усилителей

Кроме улучшенного звука новая колонка Marshall Kilburn II получила обновленный внешний вид. Лицевая сторона покрыта металлической решеткой, которая обычно используется в микрофонах, а для переноса служит гитарный ремень. Покрытие корпуса выполнено в стиле виниловой поверхности знаменитых усилителей Marshall. Укрепленные углы акустической системы, а также защита по стандарту IPX2 позволяют использовать колонку на улице.

Marshall Kilburn II весит 2,5 килограмма, что делает ее легкой для транспортировки. Встроенного аккумулятора хватает на 20 часов воспроизведения музыки. Уровень заряда можно проверить по световой индикации на корпусе.



Marshall Kilburn II имеет защищенный корпус

Колонка соединяется с любым источником по Bluetooth 5.0 и поддерживает одновременное подключение двух устройств. Без потери качества аудио реализована поддержка кодека aptX.

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