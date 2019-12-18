Пример для подражания: Mac Pro 2019 удивил экспертов продуманностью конструкции

Специалисты лаборатории iFixit провели полную разборку нового фирменного десктопа Apple – Mac Pro 2019. "Яблочному" устройству удалось приятно удивить экспертов, в частности простой конструкцией и продуманностью корпуса.

Детали исследования

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"Под нож" специалистов попала базовая версия Mac Pro стоимостью 5 999 долларов. Но ввиду того, что стоимость устройства практически не влияет на процесс его разборки, данная процедура актуальна для любых модификаций.

Корпус

"Вскрытие" корпуса не требует наличия специальных отверток: достаточно потянуть за верхнюю откидную ручку, и крышка легко снимется. Apple постаралась минимизировать количество проводов в корпусе устройства, используя контактные площадки. Например, кнопка питания, передает сигнал на включение PC через четыре расположенных по кругу "пятачка".

Оперативная и встроенная память

Демонтаж оперативной памяти не сложный – эксперты отметили, что доступ ко всем компонентам ничем не затруднен. Для фиксации плат, установленных в разъемы PCI-Express, предусмотрен единый замок.

Примечательно, что при покупке Mac Pro стоит сразу же обращать внимание на желаемую емкость установленного SSD-накопителя, поскольку он "зашит" в чип безопасности T2 и самостоятельная его замена в дальнейшем будет невозможна.

Охлаждение

За охлаждение Mac Pro отвечают сразу три вентилятора, расположенные на фронтальной стороне корпуса. Их задача – надувать холодный воздух. Еще один кулер, размещенный на тыльной стороне и выполняет роль вытяжки. Каких-либо дополнительных кулеров для процессора или графического ускорителя, как и пылевых фильтров, конструкцией не предусмотрено.

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Выводы экспертов

По шкале ремонтопригодности iFixit поставили Mac Pro (2019) девять баллов из десяти возможных. Компьютер легко подлежит ремонту, так как комплектующие крепятся без использования клея, а большинство элементов меняются без узкоспециализированного инструмента. Более того, большую часть деталей десктопа можно заменить самостоятельно.

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