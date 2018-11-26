Разработчики Doom и Call of Duty: Black Ops представили новую игру Prodeus

Разработчики Джейсон Моджика и Майк Уоллер – авторы игр Doom, (2016), Bioshock Infinite и первых двух частей Call of Duty: Black Ops – готовятся к выпуску собственного проекта. Новый кровавый шутер от первого лица получит название Prodeus и авторы уже опубликовали его первый трейлер.

Об этом сообщается на официальном сайте игры.

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Судя по трейлеру, Prodeus – это классический, даже "олдскульный" трейлер в лучших традициях старых-добрых Doom и Quake. Он включает подчеркнутую пиксельную графику с реками и фонтанами крови, несколько дерганий движения главного героя, большой выбор оружия без отдачи, многочисленные уровни-коридоры с автоматическими дверями.

Трейлер игры Prodeus – смотрите видео

По словам разработчиков, игра также получит современную качество, которое ожидают от игр уровня AAA. Отметим, релиз Prodeus запланирован на 2019 год.

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