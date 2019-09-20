Redmi 8A: характеристики и дата анонса бюджетного смартфона

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Redmi 8A: характеристики и дата анонса
Redmi 8A: характеристики и дата анонса / Фото из свободных источников

Компания Xiaomi объявила дату презентации нового смартфона Redmi 8A. Кроме того, ранее в сети уже появилась информация о детальные спецификации новинки.

О дате анонса новинки сообщил официальный Twitter-аккаунт индийского подразделения Redmi.

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Дата анонса и главные особенности. Согласно опубликованному тизеру, презентация смартфона состоится уже на следующей неделе – 25 сентября. Изображение также демонстрирует лицевую панель гаджета с V-образным вырезом для фронтальной камеры.

Еще один рекламный баннер отмечает ключевые особенности будущей новинки: большой экран, емкий аккумулятор и поддержку многозадачности для приложений.

Redmi 8A
Redmi 8A получит мощную батарею

Основные характеристики. По данным китайского регулятора TENAA, Redmi 8A получит 6,2-дюймовый дисплей с разрешением HD+ и соотношением сторон 19:9, 12-мегапиксельную основную камеру, селфі-камеру с разрешением сенсора 8 Мп и аккумулятор на 5000 мач.

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Аппарату приписывают 8-ядерный процессор с тактовой частотой 2,0 ГГц, конфигурации памяти 2/16, 3/32 и 4/64 ГБ и стеклянный корпус без сканера отпечатков пальцев.

Цена бюджетного смартфона пока не объявлена.

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Теги: Новости Техно Техно Смартфоны Redmi Xiaomi
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