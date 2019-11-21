Что такое ретроградный Меркурий: даты на 2020 год

В 2020 году Меркурий будет ретроградным трижды за год. В этот период не советуют начинать новые проекты, покупать любые носители информации, мелкие вещи, а также средства передвижения (велосипеды, ролики, автомобили).

Что такое ретроградный Меркурий

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Ретроградностью Меркурия считается явление, когда наблюдателю с Земли кажется, что эта планета начала двигаться в обратном направлении. На самом деле это иллюзия, и Меркурий не меняет своей скорости и направления движения.

Почему же Меркурий становится ретроградным?

Это случается тогда, когда он проходит вблизи от Земли;

Меркурий движется быстрее Земли;

Возникает следующий эффект: представьте, что вы едете в автомобиле №1 и вас обгоняет автомобиль №2. В момент обгона на несколько секунд вам будет казаться, что автомобиль №2 движется назад. Хотя на самом деле он едет вперед и очень быстро.

Заметим, двигаться назад могут все планеты: Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. А вот светила (Солнце и Луна) никогда не бывают ретроградными.

Ретроградный Меркурий в 2020 году: даты

Меркурий бывает ретроградным трижды за год. В следующем году это явление следует ожидать:

Начало 17 февраля (2:54 по Киеву) – конец 10 марта (5:48 по Киеву).

Начало 18 июня (7:59 по Киеву) – конец 12 июля (11:26 по Киеву).

Начало 14 октября (4:05 по Киеву) – конец 3 ноября (19:50 по Киеву).

Влияние ретроградного Меркурия на технику

Некоторые люди верят, что в этот период проблемы могут возникнуть не только с началом новых проектов и здоровьем, но и с электроникой, автомобилями и гаджетами.

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Поэтому они часто делают резервные копии на смартфоне и компьютере, чтобы не потерять важную информацию в случае экстренной и достаточно серьезной поломки.

Ретроградный Меркурий – миф

Как мы уже отмечали, ретроградный Меркурий (явление движения планеты в обратном направлении) лишь оптическая иллюзия. Однако особенно большое значение ретрограду планет придают астрологи.

Это время расценивается как крайне неблагоприятное для начала чего-то нового. Важные решения окажутся неверными и приведут совсем не к тому результату, который ожидался, дела будут идти плохо, а новые любовные отношения, которые начнутся в этот период, принесут печаль и разочарование.

Зато ретроградные периоды можно посвятить переосмыслению прошлого и завершению начатых ранее дел. Поскольку Меркурий – римский бог торговли и путешествий, вероятность неприятностей именно в этих сферах в ретроград возрастет.

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Впрочем, астрономы не разделяют мнение, что Меркурий (как и другие планеты) может как-то влиять на настроение человека или его деятельность.

Идея о том, что гравитация этих очень далеких тел каким-то образом влияет на нашу жизнь, просто не работает в рамках физики,

– отметил профессор Калифорнийского университета Жан-Люк Марго.

Ученые добавляют, что некоторые люди склонны винить в своих неудачах противостояния планет и звезд, тогда как им следует поискать причину ближе – например, в самих себе.

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