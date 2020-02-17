24 канал lifestyle Здоровье спорт Дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Rocket Lab проверит орбиту для будущей окололунной станции Gateway

5 Читати новину українською
Photon от Rocket Labs выведет спутник для теста лунной орбиты

NASA выбрала американскую компанию Rocket Labs для запуска малого спутника CAPSTONE на лунную орбиту. Аппарат будет отправлен на борту ракеты Electron в начале 2021 года и станет важным этапом в программе создания обитаемой окололунной станции.

Для чего запускают спутник

Интересно: SpaceX запустила 60 спутников на орбиту: видео

25-килограммовый спутник, собранный Advanced Space для NASA, поднимется на околопрямолинейную Гало-орбиту вокруг Луны, ту же самую, которая предназначается для будущей станции Gateway. Задачей спутника будет проверка стабильности этой орбиты, которую до сих пор ни разу не использовали для космических кораблей, сообщает Space News. Его опыт поможет специалистам NASA в разработке программы создания населенной окололунной станции Gateway.

Как запустят спутник

Для вывода спутника на орбиту Rocket Labs воспользуется космической платформой "Фотон", которую компания разрабатывает на базе ракеты "Электрон". Она запустит CAPSTONE на траекторию к луне. После этого спутник активирует собственный двигатель и зайдет на гало-орбиту – так называется трехмерная периодическая орбита вокруг точек Лагранжа. Весь процесс маневрирования займет три месяца.

Предстоящий запуск будет не первым заказом, которое молодой стартап Rocket Labs выполняет для NASA. В декабре 2018 компания запустила 13 малых спутников Cubesat. Старт к луне состоится на недавно открытой площадке LC-2 на космодроме Уоллопс в штате Вирджиния.

Подготовка лунной станции Gateway

В ноябре инженеры NASA испытали двигатели AEPS для лунной орбитальной станции Gateway. Их мощность составит 25 кВт, а питаться они будут от солнечных батарей ROSA, которые будут производить до 60 кВт. В ходе испытаний система продемонстрировала высокий уровень энергии, необходимый для управления платформой.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Пара, которая летела домой с усыновленным ребенком, получили неожиданный сюрприз во время полета
сегодня
953
Автор: Михаил Года
Теги: Новости Техно Техно Космос Луна NASA
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 14:02 Кто такой Женьсюнь Хуан: как эмигранту удалось создать огромную корпорацию NVIDIA
Анастасія Можаровська 1203
16 февраля 22:07 10 интересных фактов о Facebook
Ірина Полицька 264
15 февраля 22:05 5 моделей смартфонов до 6 тысяч гривен
Ірина Полицька 705
15 февраля 14:16 Как выбрать хороший 4K-монитор: перечень моделей
Назар Токар 373
15 февраля 08:08 Как удалить свой профиль в Facebook: пошаговая инструкция
Олена Кандяк 4946
Новости
Больше новостей
Залиште відгук