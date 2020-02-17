Rocket Lab проверит орбиту для будущей окололунной станции Gateway

NASA выбрала американскую компанию Rocket Labs для запуска малого спутника CAPSTONE на лунную орбиту. Аппарат будет отправлен на борту ракеты Electron в начале 2021 года и станет важным этапом в программе создания обитаемой окололунной станции.

Для чего запускают спутник

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25-килограммовый спутник, собранный Advanced Space для NASA, поднимется на околопрямолинейную Гало-орбиту вокруг Луны, ту же самую, которая предназначается для будущей станции Gateway. Задачей спутника будет проверка стабильности этой орбиты, которую до сих пор ни разу не использовали для космических кораблей, сообщает Space News. Его опыт поможет специалистам NASA в разработке программы создания населенной окололунной станции Gateway.

Как запустят спутник

Для вывода спутника на орбиту Rocket Labs воспользуется космической платформой "Фотон", которую компания разрабатывает на базе ракеты "Электрон". Она запустит CAPSTONE на траекторию к луне. После этого спутник активирует собственный двигатель и зайдет на гало-орбиту – так называется трехмерная периодическая орбита вокруг точек Лагранжа. Весь процесс маневрирования займет три месяца.

Предстоящий запуск будет не первым заказом, которое молодой стартап Rocket Labs выполняет для NASA. В декабре 2018 компания запустила 13 малых спутников Cubesat. Старт к луне состоится на недавно открытой площадке LC-2 на космодроме Уоллопс в штате Вирджиния.

Подготовка лунной станции Gateway

В ноябре инженеры NASA испытали двигатели AEPS для лунной орбитальной станции Gateway. Их мощность составит 25 кВт, а питаться они будут от солнечных батарей ROSA, которые будут производить до 60 кВт. В ходе испытаний система продемонстрировала высокий уровень энергии, необходимый для управления платформой.

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