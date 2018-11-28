Samsung Galaxy Flex: появилась вероятная цена гибкого смартфона

Корейские СМИ сообщили, что гибкий смартфон Samsung Galaxy Flex будет продаваться только в некоторых странах, так как первая партия инновационных устройств будет насчитывать 1 миллион гаджетов. К тому же в сети опубликовали цены на будущие смартфоны и они будут по карману далеко не всем.

Об этом сообщает PhoneArena.

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Пока точно не известно, как именно будет выглядеть революционный Samsung Galaxy Flex, так как на конференции Samsung W2019 показали лишь прототип будущего девайса. Так же нельзя быть до конца уверенным, что флагман Samsung получит именно такие ценники. Однако новый отчет Gizmodo UK, похоже, обеспечивает четкое представление о брендинге и ценах.

Таинственный информатор, сообщил, что Samsung Galaxy Flex будет стоить от 1 500 до 2 000 фунтов стерлингов (около 51 500 – 68 700 гривен). Такой ценник кажется совершенно безумным, однако несмотря на то, что новейший флагман Samsung Galaxy Note 9 в самой топовой комплектации стоит 39 999 гривен, такая цена становится все более вероятной.



Презентация Samsung Galaxy Flex

К слову, за базовую модель Samsung Galaxy Flex с 6 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ внутреннего хранилища придется выложить 1 925 долларов (около 51 000 гривен). Если же вдруг вы захотите приобрести инновационное устройство в топовой комплектации с 512 ГБ встроенной памяти, то оно обойдется в 2 565 долларов (около 67 900 гривен).

Отметим, по информации из разных источников Samsung Galaxy Flex поступит в продажу в начале лета 2019 года или уже в 2020 году. Полноценная же презентация новинки запланирована в рамках выставки MWC 2019 в конце февраля.

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