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Самые популярные запросы Википедии: что интересовало украинцев больше всего в 2019-м

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О чем украинцы читали больше всего в Википедии в 2019 году / Иллюстративное фото

В прошлом году безусловным лидером в украинской Википедии стала статья "Переход церковных общин в ПЦУ". В главной пятерке лидеров, как всегда, держатся статьи об Украине и Тарасе Шевченко.

Статья "Переход церковных общин в ПЦУ", к слову, побила рекорд. Она набрала более миллиона просмотров, ранее украинцы не интересовались так ни одной статьей. Об этом сообщает пресс-служба "Викимедиа Украина".

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Благодаря президентским и парламентским выборам в 2019 году в список самых популярных вошло гораздо больше статей о политиках, чем в позапрошлом году. В частности, статью о Владимире Зеленском просмотрели 850 тысяч раз,
– говорится в сообщении.

Чуть меньше люди интересовались Петром Порошенко – 421 тысяча просмотров, о Дмитрии Разумкове читал 221 тысяча человек, о Алексее Гончаруке – 212 тысяч.

25 самых популярных Викистатей за 2019 год:

  1. Переход церковных общин в ПЦУ – 1 070 534 просмотров
  2. Зеленский – 857 758
  3. Украина – 837 122
  4. Выборы президента Украины 2019 – 654 693
  5. Шевченко Тарас Григорьевич – 654 424
  6. Порошенко Петр Алексеевич – 421 916
  7. Киев – 397 696
  8. Вторая мировая война – 397 307
  9. Чернобыльская катастрофа – 374 671
  10. Франко Иван Яковлевич – 351 693
  11. Первая мировая война – 346 788
  12. Леся Украинка – 336 713
  13. Соединенные Штаты Америки – 328 223
  14. Список украинских женских имен – 305 807
  15. Германия – 289 034
  16. Европейский Союз – 281672
  17. Львов – 277 274
  18. Великобритания – 274 807
  19. YouTube – 263 474
  20. Киевская Русь – 261437
  21. Белки – 257302
  22. Голодомор в Украине (1932-1933) – 236 251
  23. Богдан Хмельницкий – 233 409
  24. Список украинских мужских имен – 231 437
  25. Польша – 229 957.

Это интересно! Украиноязычный раздел Википедии сейчас насчитывает более 970 тысяч статей. В 2019 году Википедия вошла в 15 самых популярных сайтов Украины и заняла первое место по популярности среди некоммерческих ресурсов.

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Автор: Ирина Выхрущ
Теги: Новости Техно Wikipedia Техно Интернет
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