Самые популярные запросы Википедии: что интересовало украинцев больше всего в 2019-м

В прошлом году безусловным лидером в украинской Википедии стала статья "Переход церковных общин в ПЦУ". В главной пятерке лидеров, как всегда, держатся статьи об Украине и Тарасе Шевченко.

Статья "Переход церковных общин в ПЦУ", к слову, побила рекорд. Она набрала более миллиона просмотров, ранее украинцы не интересовались так ни одной статьей. Об этом сообщает пресс-служба "Викимедиа Украина".

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Благодаря президентским и парламентским выборам в 2019 году в список самых популярных вошло гораздо больше статей о политиках, чем в позапрошлом году. В частности, статью о Владимире Зеленском просмотрели 850 тысяч раз,

– говорится в сообщении.

Чуть меньше люди интересовались Петром Порошенко – 421 тысяча просмотров, о Дмитрии Разумкове читал 221 тысяча человек, о Алексее Гончаруке – 212 тысяч.

25 самых популярных Викистатей за 2019 год:

Переход церковных общин в ПЦУ – 1 070 534 просмотров Зеленский – 857 758 Украина – 837 122 Выборы президента Украины 2019 – 654 693 Шевченко Тарас Григорьевич – 654 424 Порошенко Петр Алексеевич – 421 916 Киев – 397 696 Вторая мировая война – 397 307 Чернобыльская катастрофа – 374 671 Франко Иван Яковлевич – 351 693 Первая мировая война – 346 788 Леся Украинка – 336 713 Соединенные Штаты Америки – 328 223 Список украинских женских имен – 305 807 Германия – 289 034 Европейский Союз – 281672 Львов – 277 274 Великобритания – 274 807 YouTube – 263 474 Киевская Русь – 261437 Белки – 257302 Голодомор в Украине (1932-1933) – 236 251 Богдан Хмельницкий – 233 409 Список украинских мужских имен – 231 437 Польша – 229 957.

Это интересно! Украиноязычный раздел Википедии сейчас насчитывает более 970 тысяч статей. В 2019 году Википедия вошла в 15 самых популярных сайтов Украины и заняла первое место по популярности среди некоммерческих ресурсов.