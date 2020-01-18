Самые популярные запросы Википедии: что интересовало украинцев больше всего в 2019-м
В прошлом году безусловным лидером в украинской Википедии стала статья "Переход церковных общин в ПЦУ". В главной пятерке лидеров, как всегда, держатся статьи об Украине и Тарасе Шевченко.
Статья "Переход церковных общин в ПЦУ", к слову, побила рекорд. Она набрала более миллиона просмотров, ранее украинцы не интересовались так ни одной статьей. Об этом сообщает пресс-служба "Викимедиа Украина".
Между тем, что искали в мире: Год супергероев: самые популярные запросы "Википедии" в 2019 году
Благодаря президентским и парламентским выборам в 2019 году в список самых популярных вошло гораздо больше статей о политиках, чем в позапрошлом году. В частности, статью о Владимире Зеленском просмотрели 850 тысяч раз,
– говорится в сообщении.
Чуть меньше люди интересовались Петром Порошенко – 421 тысяча просмотров, о Дмитрии Разумкове читал 221 тысяча человек, о Алексее Гончаруке – 212 тысяч.
25 самых популярных Викистатей за 2019 год:
- Переход церковных общин в ПЦУ – 1 070 534 просмотров
- Зеленский – 857 758
- Украина – 837 122
- Выборы президента Украины 2019 – 654 693
- Шевченко Тарас Григорьевич – 654 424
- Порошенко Петр Алексеевич – 421 916
- Киев – 397 696
- Вторая мировая война – 397 307
- Чернобыльская катастрофа – 374 671
- Франко Иван Яковлевич – 351 693
- Первая мировая война – 346 788
- Леся Украинка – 336 713
- Соединенные Штаты Америки – 328 223
- Список украинских женских имен – 305 807
- Германия – 289 034
- Европейский Союз – 281672
- Львов – 277 274
- Великобритания – 274 807
- YouTube – 263 474
- Киевская Русь – 261437
- Белки – 257302
- Голодомор в Украине (1932-1933) – 236 251
- Богдан Хмельницкий – 233 409
- Список украинских мужских имен – 231 437
- Польша – 229 957.
Это интересно! Украиноязычный раздел Википедии сейчас насчитывает более 970 тысяч статей. В 2019 году Википедия вошла в 15 самых популярных сайтов Украины и заняла первое место по популярности среди некоммерческих ресурсов.