Skype получит очень полезную функцию

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Skype получит очень полезную функцию
Skype получит очень полезную функцию / Фото из открытых источников

Корпорация Microsoft планирует запустить функцию субтитров в режиме реального времени в мессенджере Skype. Редмондцы убеждены, что таким образом они сделают сервис более доступным для слабослышащих.

Об этом сообщается в официальном блоге Microsoft.

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По убеждению разработчиков, люди, имеющие проблемы со слухом, смогут читать то, что произносит их собеседник в Skype. Система автоматически распознает слова и будет дешифровывать их в текст, прокручивая его. Разработчики также планируют в будущих версиях программы добавить отдельное окно для этого.

via GIPHY

Опцию можно будет установить по умолчанию в настройках или включить просто во время беседы.

К тому же, Microsoft обещает, что функция заработает через несколько недель, а сами субтитры будут поддерживать более 20 языков.

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Теги: Интернет Техно Skype Microsoft
Источник: Техно
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