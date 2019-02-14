Смартфон Xiaomi Mi Note 4 получит уникальный экран

Будущая новинка от Xiaomi, смартфон Mi Note 4 получит экран, загнутым на все четыре стороны. Ранее также была информация, что новый девайс будет первым полностью безрамочным смартфоном Xiaomi.

Как пишет iGeekPhone, экран стал новой разработкой Xiaomi.

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До сих пор неизвестно, как китайцы решили вопрос с селфи-камерой. Возможно, она будет выдвижной, или же устройство будет в форме слайдера, как у Mi Mix 3.

Xiaomi Mi Note 4 могут представить уже в феврале

Что еще известно

Разрешение фронтальной камеры - 12 Мп. Основная камера будет состоять из двух датчков с разрешением 20 + 12 Мп.

Работать новинка будет на процессоре Qualcomm Snapdragon 712. Устройство будет известно в нескольких модификациях памяти: 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной, а также 8 ГБ оперативки и 256 ГБ на накопителе.

Эксперты предполагают, что стартовая стоимость Xiaomi Mi Note 4 составит 428 долларов (12 тысяч гривен).

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