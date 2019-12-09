Смартфоны Huawei переходят на фирменную операционную систему HarmonyOS

Сразу после выхода фирменной операционной системы HarmonyOS компания Huawei объявила, что ее не будут устанавливать на смартфоны компании, по крайней мере в ближайшее время.

Однако, сейчас президент по разработке программного обеспечения Huawei Ван Ченглу сообщил журналистам, что первые смартфоны на базе HarmonyOS выйдут уже в 2020 году. Об этом передает gagadget.com.

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Детали

Как утверждает Ченглу, новую операционную систему получат смартфоны не только на китайском рынке, но и на глобальном. Исходный код ОС должны опубликовать в августе 2020 года.

При этом такой шаг компании еще не свидетельствует о том, что Huawei полностью откажется от Android. Ченглу подчеркнул, операционная система Google все равно является основным приоритетом для китайского производителя.

Для чего разработали HarmonyOS

Huawei начала работать над своей собственной операционной системой после введения санкций США. Ведь из-за американских ограничений новые смартфоны китайского бренда могут пользоваться только версией Android с открытым кодом (что несколько ограничивает функционал операционки).

Ранее производитель объяснял, что HarmonyOS является таким себе универсальным и безопасным решением для всех типов устройств. Фирменный компилятор Ark позволяет разработчикам в короткие сроки адаптировать готовые Android-приложения для работы на новой платформе.

Также были слухи, что фирменной ОС от Huawei заинтересовались другие китайские производители, в частности Xiaomi.

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