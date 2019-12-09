Смартфоны Huawei переходят на фирменную операционную систему HarmonyOS

36 Читати новину українською
Смартфоны Huawei переходят на HarmonyOS / hightech.plus

Сразу после выхода фирменной операционной системы HarmonyOS компания Huawei объявила, что ее не будут устанавливать на смартфоны компании, по крайней мере в ближайшее время.

Однако, сейчас президент по разработке программного обеспечения Huawei Ван Ченглу сообщил журналистам, что первые смартфоны на базе HarmonyOS выйдут уже в 2020 году. Об этом передает gagadget.com.

Интересно: Google назвала лучшие приложения 2019 года

Детали

Как утверждает Ченглу, новую операционную систему получат смартфоны не только на китайском рынке, но и на глобальном. Исходный код ОС должны опубликовать в августе 2020 года.

При этом такой шаг компании еще не свидетельствует о том, что Huawei полностью откажется от Android. Ченглу подчеркнул, операционная система Google все равно является основным приоритетом для китайского производителя.

Для чего разработали HarmonyOS

Huawei начала работать над своей собственной операционной системой после введения санкций США. Ведь из-за американских ограничений новые смартфоны китайского бренда могут пользоваться только версией Android с открытым кодом (что несколько ограничивает функционал операционки).

Ранее производитель объяснял, что HarmonyOS является таким себе универсальным и безопасным решением для всех типов устройств. Фирменный компилятор Ark позволяет разработчикам в короткие сроки адаптировать готовые Android-приложения для работы на новой платформе.

Также были слухи, что фирменной ОС от Huawei заинтересовались другие китайские производители, в частности Xiaomi.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Как правильно измерять пульс
сегодня
5938
Автор: Ирина Полицкая
Теги: Новости Техно Техно Смартфоны Скандал c Huawei Huawei
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 11:07 Цифры дня: сколько денег потратили украинцы в Черную пятницу
Ірина Полицька 332
8 декабря 21:32 Лучшие смартфоны ноября, – рейтинг Техно 24
Ірина Полицька 380
8 декабря 18:10 Обзор недорогого Vivo Y17: стильный смартфон-долгожитель с модулем NFC
Ірина Полицька 248
7 декабря 21:39 Смартфоны вскоре исчезнут: что может их заменить
Михайло Года 1010
7 декабря 19:35 Какие гаджеты активнее всего покупали украинцы: интересная статистика
Ірина Полицька 626
Новости
Больше новостей
Залиште відгук