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Смартфоны OnePlus получат полезную функцию

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Ambient Mode появится на смартфонах OnePlus / androidinsider

В сентябре прошлого года Google анонсировала интерфейс Ambient Mode, способный расширить функциональность Android-смартфонов, находящихся в режиме ожидания. Вскоре полезную опцию получат и гаджеты OnePlus – при этом программный апгрейд получат не только новинки компании, но и модели, которые уже стали классикой.

Подробнее о новой функции

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Функция Ambient Mode превращает гаджет в своеобразную цифровую фоторамку и позволяет использовать его в качестве пульта управления различными устройствами умного дома. Благодаря такому режиму можно получить быстрый доступ к данным о погоде, развлечениям, календарю, напоминаниям и многому другому.

Значки сообщений в таком режиме выводятся в нижнюю часть экрана вместе с ярлыком для запуска виртуального ассистента. Кроме того, на экран блокировки будут выводиться часы или снимки из галереи Google Photo.


Смартфоны OnePlus получат проактивный режим Ambient Mode

По заявлению компании, соответствующее обновление прошивки получат модели OnePlus 3 и более новые смартфоны бренда. Ожидается, что апдейт начнет распространяться в течение недели. Пользователи получат сообщение о возможности настройки функции во время зарядки смартфона. Ambient Mode можно будет включить вручную в настройках своего гаджета.

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Теги: Новости Техно Техно Android OnePlus Смартфоны
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