Смартфоны с Google Assistant научились переводить "на ходу" с 44 языков

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Google ассистент говорит уже на 44 языках / Фото из открытых источников

Владельцы смартфонов Android и iOS могут запустить Google Assistant в режиме переводчика, чтобы спросить дорогу у прохожих, заказать еду в ресторане или просто поговорить с иностранцем.

Количество языков, которые поддерживает умный помощник, выросло с 27 до 44. Кроме того, функция позволяет выбрать язык, на котором вы желаете начать говорить, вручную, а не голосом, пишет Venture Beat.

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Как воспользоваться переводчиком

Как и ранее, режим переводчика можно вызвать, сказав: "Привет, Гугл, переведи на немецкий" или "Привет, Гугл, как это будет по-тайски?". Перевод появится на экране смартфона, а фраза тут же будет озвучена с правильным произношением.

Та же технология легла в основу недавно добавленной возможности Google Assistant говорить на двух языках одновременно. Она появилась в конце лета и предназначалась для двуязычной среды. Сначала помощник мог говорить любыми двумя из шести языков – английским, французским, немецким, итальянским, японским и испанским. Позже к ним добавились корейский, хинди, шведский, норвежский, датский и голландский.

ИИ начал работать лучше

Тем временем, разговорный ИИ Google, который в 2017 распознавал и строил фразы на восьми языках, научился говорить уже на тридцати и добавил восемь сгенерированных алгоритмами вариантов английских голосов для общения с жителями Британии, Индии, Германии, Франции, Японии, Нидерландов, Норвегии, Кореи и Италии.

Новая, улучшенная версия Assistant появилась на смартфоне Pixel 4, представленном Google этой осенью. Английская версия помощника работает без подключения к Сети и в десять раз быстрее, чем на устройствах предыдущих поколений.

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Автор: Михаил Года
Теги: Новости Техно Техно Google Смартфоны
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