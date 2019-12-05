SpaceX выводит на орбиту "отель для роботов" и "космическую пивоварню": трансляция запуска

Компания Илона Маска отправит на орбиту 19-ю грузовую миссию в рамках программы коммерческих поставок МКС. На этот раз стартовое окно всего несколько секунд. Компании нужно "поймать" МКС в нужной точке орбиты в нужное время. Если сделать это не удастся – запуск отложат на другой день.

Запуск будет проходить 5 декабря в 19:30 по Киеву, с мыса Канаверал. Компания SpaceX планирует запустить 70-метровую и 550-тонную ракету Falcon 9, которая выведет на траекторию к Международной космической станции беспилотный корабль Dragon с 2 217 килограммов различных грузов.

Интересно: Прототип марсианского корабля Starship Mk1 от SpaceX взорвался во время испытаний: видео

Капсула Dragon, которую запускают SpaceX, посетит МКС уже в третий раз. Ранее она участвовала в миссиях CRS-4 в 2014 году и CRS-11 в 2017 году. Кстати, это первая капсула, которая была отправлена ​​в космос повторно.

Где смотреть пуск

Трансляцию запуска можно будет посмотреть прямо на нашем сайте.

Пуск 19-й грузовой миссии в рамках программы коммерческих поставок МКС:

Что доставят на МКС

На орбиту в рамках 19-й грузовой миссии отправят:

256 килограммов запасов для экипажа;

977 килограммов материалов для проведения научных исследований;

65 килограммов оборудования для выхода в открытый космос;

321 килограмм оборудования и деталей станции, компьютеры и компоненты;

924 килограмма инструментов в негерметичном отсеке (внешнем "багажнике" корабля) – они будут извлечены с помощью манипулятора Canadarm2 и установлены снаружи МКС.

Среди груза конечно будут запасы астронавтов, личные вещи и посылки от родных. На борту корабля также рождественские подарки. Однако основным грузом миссии, конечно, являются научные эксперименты и исследования, сообщает портал Alpha Centauri.

Эксперименты

На этот раз большая часть исследований, проводимых на МКС, касается биологии. Среди них будут эксперименты по изучению влияния условий космического полета на живые организмы.

Одно из исследований отправляется на станцию ​​по заказу пивоваренного концерна Anheuser-Busch. Их исследование посвящено автоматизированному солодоращению зерен ячменя в условиях невесомости. Полученный солод потом сравнят с произведенным на Земле.

Уже традиционно на МКС доставят новую партию лабораторных мышей в рамках исследования Rodent Research-19. Они нужны для изучения возможности предотвращения потери костной и мышечной массы.

Исследование даст ценные данные для клинических испытаний терапии ингибитором миостатина (именно этот препарат будут вводить мышам), что может пригодиться в лечении заболеваний, сопровождающихся потерей мышечной массы. Да и сами космические полеты могут приводить к потере до 20% мышечной массы у астронавтов.

"Космо-отель" для роботов

Также Dragon выведет на орбиту специальный бокс для хранения роботов. Его установят на внешней стороне МКС.

Исследователи NASA считают, что "гостиница" позволит защитить роботов от космического излучения и частиц пыли тогда, когда они не работают в космосе.

Первыми "клиентами" в RiTS будут два работа Robotic External Leak Locators (RELL), предназначенные для ремонта отсеков космической станции в случае повреждения корпуса или разгерметизации.

Появление такого бокса ускорит поиск повреждений, на который раньше могли тратить недели, а то и месяцы. Интересы роботов и возвращение их в космос будут осуществлять с помощью манипулятора Dextre.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно.