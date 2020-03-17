Стартап провалился: мужчина купил 17 тысяч антисептиков, и его забанили Amazon и eBay

В сети уже давно шутят, что на продаже медицинских масок и антисептиков можно организовать неплохой бизнес. Эту идею себе позаимствовал американец Мэтт Колвин – вместе с братом он купил 17 700 бутылок антисептика для рук, чтобы продать по завышенным ценам.

Однако самые популярные торговые онлайн-площадки, такие как Amazon и eBay, забанили американца, передает The New York Times.

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Детали

В начале марта в США зафиксировали первую смерть от коронавируса. Это подбросило ребятам "идею для бизнеса". Братья начали объезжать все магазины розничной торговли, где можно было купить антисептики. Сначала он скупал продукцию в пределах штата, а потом пришлось выехать за пределы штата.

Парень тысячами скупал бутылки с антисептиком для рук, а также влажные дезинфицирующие салфетки, медицинские маски. Парень пытался найти дешевые предложения, закупая товар по несколько долларов.

Тем временем его брат выставил на продажу первую партию в 300 штук – ее сразу же раскупили. И пользователи готовы были платить бешеные деньги – до 70 долларов за бутылку (1800 гривен).

Matt’s website looks a lot different this morning after @TNattygen ordered he and his brother to stop buying and selling.

We have reached out to Matt to see when and where the donation is taking place. We have not heard back. @WRCB https://t.co/xbbJhJO4lV pic.twitter.com/XKOfA8HL8b — Hunter Hoagland (@HunterHoagland) March 15, 2020

Что-то пошло не так

Однако, корпорация Amazon предупредила торговцев, которые поднимали цены на такие товары о том, что их заблокируют за такие спекуляции. На такой шаг пошли в eBay. Американца заблокировали. Поэтому они с братом остались с 17 700 бутылок антисептика на руках.

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Более того, идеями ребят заинтересовался прокурор штата. Ребят заставили прекратить продажу. В результате они пожертвовали антисептик на благотворительность.

На покупку антисептиков ребята потратить до 15 000 долларов.

Что известно о коронавирусе в США

По состоянию на 17 марта в США зафиксировано почти 5 тысяч случаев заражения коронавирусом. 93 случая привели к смерти людей.

Чтобы остановить распространение вируса президент Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в стране. Американцам запрещено:

собрание в группах, более 10 человек

посещение баров, ресторанов и других заведений питания;

хождение по магазинам;

посещение домов для пожилых людей и пенсионные учреждения.

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