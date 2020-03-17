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Стартап провалился: мужчина купил 17 тысяч антисептиков, и его забанили Amazon и eBay

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В сети уже давно шутят, что на продаже медицинских масок и антисептиков можно организовать неплохой бизнес. Эту идею себе позаимствовал американец Мэтт Колвин – вместе с братом он купил 17 700 бутылок антисептика для рук, чтобы продать по завышенным ценам.

Однако самые популярные торговые онлайн-площадки, такие как Amazon и eBay, забанили американца, передает The New York Times.

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Детали

В начале марта в США зафиксировали первую смерть от коронавируса. Это подбросило ребятам "идею для бизнеса". Братья начали объезжать все магазины розничной торговли, где можно было купить антисептики. Сначала он скупал продукцию в пределах штата, а потом пришлось выехать за пределы штата.

Парень тысячами скупал бутылки с антисептиком для рук, а также влажные дезинфицирующие салфетки, медицинские маски. Парень пытался найти дешевые предложения, закупая товар по несколько долларов.

Тем временем его брат выставил на продажу первую партию в 300 штук – ее сразу же раскупили. И пользователи готовы были платить бешеные деньги – до 70 долларов за бутылку (1800 гривен).

Что-то пошло не так

Однако, корпорация Amazon предупредила торговцев, которые поднимали цены на такие товары о том, что их заблокируют за такие спекуляции. На такой шаг пошли в eBay. Американца заблокировали. Поэтому они с братом остались с 17 700 бутылок антисептика на руках.

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Более того, идеями ребят заинтересовался прокурор штата. Ребят заставили прекратить продажу. В результате они пожертвовали антисептик на благотворительность.

На покупку антисептиков ребята потратить до 15 000 долларов.

Что известно о коронавирусе в США

По состоянию на 17 марта в США зафиксировано почти 5 тысяч случаев заражения коронавирусом. 93 случая привели к смерти людей.

Чтобы остановить распространение вируса президент Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в стране. Американцам запрещено:

  • собрание в группах, более 10 человек
  • посещение баров, ресторанов и других заведений питания;
  • хождение по магазинам;
  • посещение домов для пожилых людей и пенсионные учреждения.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Коронавирус Covid-19 Новости Техно Техно Новости США Интернет
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