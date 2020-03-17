Стартап провалился: мужчина купил 17 тысяч антисептиков, и его забанили Amazon и eBay
В сети уже давно шутят, что на продаже медицинских масок и антисептиков можно организовать неплохой бизнес. Эту идею себе позаимствовал американец Мэтт Колвин – вместе с братом он купил 17 700 бутылок антисептика для рук, чтобы продать по завышенным ценам.
Однако самые популярные торговые онлайн-площадки, такие как Amazon и eBay, забанили американца, передает The New York Times.
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Детали
В начале марта в США зафиксировали первую смерть от коронавируса. Это подбросило ребятам "идею для бизнеса". Братья начали объезжать все магазины розничной торговли, где можно было купить антисептики. Сначала он скупал продукцию в пределах штата, а потом пришлось выехать за пределы штата.
Парень тысячами скупал бутылки с антисептиком для рук, а также влажные дезинфицирующие салфетки, медицинские маски. Парень пытался найти дешевые предложения, закупая товар по несколько долларов.
Тем временем его брат выставил на продажу первую партию в 300 штук – ее сразу же раскупили. И пользователи готовы были платить бешеные деньги – до 70 долларов за бутылку (1800 гривен).
Что-то пошло не так
Однако, корпорация Amazon предупредила торговцев, которые поднимали цены на такие товары о том, что их заблокируют за такие спекуляции. На такой шаг пошли в eBay. Американца заблокировали. Поэтому они с братом остались с 17 700 бутылок антисептика на руках.
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Более того, идеями ребят заинтересовался прокурор штата. Ребят заставили прекратить продажу. В результате они пожертвовали антисептик на благотворительность.
На покупку антисептиков ребята потратить до 15 000 долларов.
Что известно о коронавирусе в США
По состоянию на 17 марта в США зафиксировано почти 5 тысяч случаев заражения коронавирусом. 93 случая привели к смерти людей.
Чтобы остановить распространение вируса президент Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в стране. Американцам запрещено:
- собрание в группах, более 10 человек
- посещение баров, ресторанов и других заведений питания;
- хождение по магазинам;
- посещение домов для пожилых людей и пенсионные учреждения.
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