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Стойкий Android-вирус способен пережить даже Hard Reset смартфон

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Вирус сохраняет активность после сброса устройства / techradar

Несмотря на усилия производителей антивирусных программ и даже самой Google, вредный Android-софт продолжает уверенно угрожать безопасности пользователей. Компания Malwarebytes сообщила о новом виде трояна, который сохраняет свою активность после удаления и даже полного сброса смартфона к заводским настройкам.

Особенности опасного вируса

Вредоносная программа xHelper была впервые обнаружена еще в мае 2019 года. Этот Android-вирус хорошо известен тем, что даже после сброса настроек смартфона к заводским он продолжает работать на устройстве. В Malwarebytes его идентифицировали как троян, который устанавливает сторонние приложения на смартфон без ведома пользователя, сообщает Techradar.

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По данным экспертов, сейчас в сети появилась вторая версия вируса, которую чаще всего обнаруживали на смартфонах с большим количеством установленных на заводе приложений.

Косвенный признак заражения устройства – появление новых неизвестных значков приложений и сообщений. Однако вирус может выдавать себя и за стандартный системный софт. При исследовании системных файлов специалистами компании было обнаружено APK-файл, который и установил на смартфон xHelper. 

К удивлению экспертов, обнаружен он был в приложении из Google Play, которое должно было пройти проверку Play Protect при публикации. В результате вредоносная программа была удалена вручную, но до сих пор неизвестно, как ей удавалось сохранять активность после проведения полного сброса устройства.

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Автор: Михаил Года
Теги: Новости Техно Техно Кибербезопасность Google Android Смартфоны
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