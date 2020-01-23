Surface Duo – революционный андроид-смартфон от Microsoft: видео работы двухэкранного интерфейса

Складной Android-смартфон Surface Duo компания Microsoft представила еще в декабре. Гаджет получил оригинальный форм-фактор и нестандартный интерфейс. Впоследствии компания опубликовала предварительную версию инструментов для разработчиков и соответствующий эмулятор для создания и тестирования приложений. Именно с его помощью можно увидеть интерфейс, который и продемонстрировали инсайдеры.

С помощью эмулятора Microsoft предлагает разработчикам испытать свои силы в написании программ для гаджета с двумя дисплеями, сообщает The Verge.

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Особенности интерфейса Surface Duo

Пакет SDK состоит из API-интерфейса Java для поддержки двухэкранных устройств и эмулятор Android с предварительно загруженным интерфейсом Surface Duo, который интегрирован в Android Studio. Программное обеспечение имитирует различные углы наклона и поворота дисплея, жесты, поворот шарнира, а также его визуализацию между двумя экранами.

In context - this feels even more magical. pic.twitter.com/8yLLoioE1K — Jonas Daehnert (@PhoneDesigner) January 22, 2020

Кроме имитации датчика угла поворота смартфона, в приложении реализованы другие дополнительные функции, интегрированные в среду разработки Android Studio, которую необходимо установить для запуска эмулятора. Таким образом, даже не имея физического доступа к Surface Duo, разработчики уже могут создавать софт для новинки, которая готовится к релизу.

Демонстрация работы двухэкранного интерфейса Surface Duo:

Цена и дата выхода

Surface Duo с двумя 5,6-дюймовыми дисплеями, которые можно развернуть на 360 градусов, поступит в продажу только в конце 2020 года. В ходе презентации Microsoft не назвала стоимость новинки, отметив, что в течение года будет активно работать над развитием экосистемы для нестандартного устройства.

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