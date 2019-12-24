The Wicher: что почитать, во что сыграть, что посмотреть, если понравился сериал
20 декабря Netflix выпустила первый сезон своего сериала о ведьмаке Геральте из Ривии. Хотя сюжет сериала написан по книгам польского писателя Анджея Сапковского, у многих он ассоциируется с не менее популярной игрой студии CD Projekt (в основу которой также легли книги Сапковского) – The Wicher.
Если вы уже успели посмотреть первый сезон и он вам понравился, то предлагаем вашему вниманию интересную подборку от ресурса AIN.UA, в которой собрали похожие игры и сериалы.
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Оригинальные книги
Заметим, чтобы больше узнать о главном герое и вообще вселенной "Ведьмака", стоит обратиться к оригинальным книгам.
- "Последнее желание"
- "Меч Предназначения"
- "Кровь эльфов"
- "Время презрения"
- "Крещение огнем"
- "Башня Ласточки"
- "Хозяйка Озера".
Игры по серии книг
Также советуем сыграть в серию игр, которые были созданы по романам Анджея Сапковского:
- "Ведьмак" (2007 год)
- "Ведьмак 2: Убийцы королей" (2011 год)
- "Ведьмак 3: Дикая охота" (2015 год).
К слову, именно третья часть саги считается одной из самых культовых игр польской студии CD Projekt. Проект получил немало дополнений и позволяет сполна окунуться в мир Геральта из Ривии.
Похожие игры
Что касается похожих игр, то можно сыграть:
- Трилогия Dragon Age
- The Banner Saga
- TES V: Skyrim
- Arcanum: Of Steamworks and Magick Obscura
- Серия Gothic
- Kingdom Come: Deliverance
- Серия Fable
- Neverwinter Nights.
Похожие сериалы
Также можете посмотреть такие фильмы и сериалы (конечно, если вы их еще не видели):
- "Игра престолов" от HBO
- "Викинги" (хотя это и не фэнтези, но экшена и магии в этом сериале хватает)
- Трилогия "Хоббит"
- "Король Артур: Легенда меча"
- Сериал "Мандалорец" (это, конечно, не фэнтези, но тоже о приключениях наемного убийцы)
- "Страшные сказки"
- Сериал "Галавант" (2015 год).
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