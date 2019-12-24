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The Wicher: что почитать, во что сыграть, что посмотреть, если понравился сериал

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The Wicher / Фото из открытых источников

20 декабря Netflix выпустила первый сезон своего сериала о ведьмаке Геральте из Ривии. Хотя сюжет сериала написан по книгам польского писателя Анджея Сапковского, у многих он ассоциируется с не менее популярной игрой студии CD Projekt (в основу которой также легли книги Сапковского) – The Wicher.

Если вы уже успели посмотреть первый сезон и он вам понравился, то предлагаем вашему вниманию интересную подборку от ресурса AIN.UA, в которой собрали похожие игры и сериалы.

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Оригинальные книги

Заметим, чтобы больше узнать о главном герое и вообще вселенной "Ведьмака", стоит обратиться к оригинальным книгам.

  • "Последнее желание"
  • "Меч Предназначения"
  • "Кровь эльфов"
  • "Время презрения"
  • "Крещение огнем"
  • "Башня Ласточки"
  • "Хозяйка Озера".


Игры по серии книг

Также советуем сыграть в серию игр, которые были созданы по романам Анджея Сапковского:

  • "Ведьмак" (2007 год)
  • "Ведьмак 2: Убийцы королей" (2011 год)
  • "Ведьмак 3: Дикая охота" (2015 год).

К слову, именно третья часть саги считается одной из самых культовых игр польской студии CD Projekt. Проект получил немало дополнений и позволяет сполна окунуться в мир Геральта из Ривии.

Похожие игры

Что касается похожих игр, то можно сыграть:

  1. Трилогия Dragon Age
  2. The Banner Saga
  3. TES V: Skyrim
  4. Arcanum: Of Steamworks and Magick Obscura
  5. Серия Gothic
  6. Kingdom Come: Deliverance
  7. Серия Fable
  8. Neverwinter Nights.

Похожие сериалы

Также можете посмотреть такие фильмы и сериалы (конечно, если вы их еще не видели):

  1. "Игра престолов" от HBO
  2. "Викинги" (хотя это и не фэнтези, но экшена и магии в этом сериале хватает)
  3. Трилогия "Хоббит"
  4. "Король Артур: Легенда меча"
  5. Сериал "Мандалорец" (это, конечно, не фэнтези, но тоже о приключениях наемного убийцы)
  6. "Страшные сказки"
  7. Сериал "Галавант" (2015 год).

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Теги: Новости Техно Техно Игры Книги Кино Сериал "Ведьмак"
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