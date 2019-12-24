The Wicher: что почитать, во что сыграть, что посмотреть, если понравился сериал

20 декабря Netflix выпустила первый сезон своего сериала о ведьмаке Геральте из Ривии. Хотя сюжет сериала написан по книгам польского писателя Анджея Сапковского, у многих он ассоциируется с не менее популярной игрой студии CD Projekt (в основу которой также легли книги Сапковского) – The Wicher.

Если вы уже успели посмотреть первый сезон и он вам понравился, то предлагаем вашему вниманию интересную подборку от ресурса AIN.UA, в которой собрали похожие игры и сериалы.

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Оригинальные книги

Заметим, чтобы больше узнать о главном герое и вообще вселенной "Ведьмака", стоит обратиться к оригинальным книгам.

"Последнее желание"

"Меч Предназначения"

"Кровь эльфов"

"Время презрения"

"Крещение огнем"

"Башня Ласточки"

"Хозяйка Озера".



Игры по серии книг

Также советуем сыграть в серию игр, которые были созданы по романам Анджея Сапковского:

"Ведьмак" (2007 год)

"Ведьмак 2: Убийцы королей" (2011 год)

"Ведьмак 3: Дикая охота" (2015 год).

К слову, именно третья часть саги считается одной из самых культовых игр польской студии CD Projekt. Проект получил немало дополнений и позволяет сполна окунуться в мир Геральта из Ривии.

Похожие игры

Что касается похожих игр, то можно сыграть:

Трилогия Dragon Age The Banner Saga TES V: Skyrim Arcanum: Of Steamworks and Magick Obscura Серия Gothic Kingdom Come: Deliverance Серия Fable Neverwinter Nights.

Похожие сериалы

Также можете посмотреть такие фильмы и сериалы (конечно, если вы их еще не видели):

"Игра престолов" от HBO "Викинги" (хотя это и не фэнтези, но экшена и магии в этом сериале хватает) Трилогия "Хоббит" "Король Артур: Легенда меча" Сериал "Мандалорец" (это, конечно, не фэнтези, но тоже о приключениях наемного убийцы) "Страшные сказки" Сериал "Галавант" (2015 год).

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