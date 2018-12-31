ТОП-5 фильмов и мультфильмов о роботах, которые стоит увидеть каждому

Мир технологий активно развивается, и чуть ли не каждый день разработчики представят модели роботов, которые смогут помочь людям в повседневной жизни. Рынок робототехники представлен различными экземплярами от экранов с анимированными лицами до человекоподобных роботов.

Тех людей, которые даже представления не имеют, как могут выглядеть роботы, знакомят с искусственным интеллектом с помощью фильмов. В фильмах их показывают разными и неоднозначными.

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Вашему вниманию мы хотим представить ТОП-5 фильмов и мультфильмов, которые стоит посмотреть, если вам интересна тема роботов.

Я, робот (2004 год)

Наверное, все слышали про культовый фильм "Я, робот". Почему он культовый? Потому, что как для 2004 года он весьма ясно демонстрировал зрителю картину возможного будущего.



Кадр из фильма "Я, робот"​

Фильм создан по мотивам рассказов Айзека Азимова, которые вошли в сборник "Я, робот". Мир в 2035 году, по мнению автора, стал роботизированным. Все домашние дела за людей выполняют их верные "рабы" – роботы, при этом машины уже достаточно очеловечелись. Но в мире, где роботы могут заменить человеческое общение, есть человек, который ужасно им не доверяет – полицейский Дэл Спунер. Причина его ненависти к искусственному интеллекту банально проста – ранее один из роботов его ужасно разочаровал.



Кадр из фильма "Я, робот"​

Сюжетная линия фильма довольно проста: человека, который ненавидит роботов, приглашают расследовать дело, которое напрямую связано с разработчиками и самими машинами. Конечно, в основу конфликта ложится борьба главного героя с машинами, которые восстали. Для любителей экшена в фильме достаточно моментов столкновений и борьбы.

В главных ролях: Уилл Смит, Бриджит Мойнахен.

Трейлер фильма "Я, робот" – смотрите видео

ВАЛЛ·И (2008 год)

Мультфильм, который в 2008 году приковал к экранам тысячи детей. Он был создан студией Pixar Animation Studios и снят Эндрю Стэнтоном. К слову, предыдущая лента режиссера – "В поисках немо" – получила "Оскар" за лучший анимационный полнометражный фильм.

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В основу фильма положена история робота по имени ВАЛЛ·И, который предназначен для очистки Земли от отходов в далеком будущем. В конце концов он влюбляется в другого робота по имени ЕВА и следует за ней в космическое пространство за приключениями, которые изменят судьбу его вида и судьбу всего человечества.



Кадр из мульфильма "Валли"​

Бюджет картины составил 180 миллионов долларов. Релиз фильма в США и Канаде состоялся 27 июня 2008 года, в Украине 23 июня 2008 года. В первый день показа фильм собрал 23,1 миллиона долларов, а в течение первой недели сумма кассовых сборов выросла до 63 миллионов долларов, в 3 992 кинотеатрах, что сделало картину лидером национального проката США. Общие сборы картины в мире составили 521 миллионов долларов.



Кадр из мульфильму "Валли"​

"ВАЛЛ·И" выиграл "Золотой глобус" за лучший анимационный фильм, премию "Гюго" за лучшую постановку, крупной формы, "Оскар" за лучший анимационный фильм, а также был номинирован на пять наград 81 церемонии вручения премии "Оскар". А по версии журнала "Тайм" в категории "Лучшие фильмы десятилетия", картина занимает первое место.

Трейлер мульфильма "Уолли" – смотрите видео

Тихоокеанский рубеж (2013 год)

Фантастический боевик снял именитый ржисер Гильермо дель Торо.

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Начинается фильм рассказом об образовании на дне Тихого океана разлома, из которого время от времени вылезают чудовища. На борьбу с "кайдзю" отправляют огромных роботов, которыми управляют операторы с помощью нейросети. Первый этап проекта борьбы с неизвестными существами провалился, но правительство не свернуло программу, ведь вопрос был в защите граждан. Сюжет довольно напряженный. Кроме борьбы с "кайдзю", в основу фильма ложатся истории главных героев и трудности, которые вызвало появление монстров.



Кадр из фильма "Тихоокеанский рубеж"​

По состоянию на 16 апреля 2013 года рейтинг ожидания фильма на сайте Rotten Tomatoes составлял 98% из 12,349 голосов. Фильм получил положительные отзывы: Rotten Tomatoes дал оценку 72 % на основании 250 отзывов от критиков (средняя оценка 6,7/10) и 78 % от зрителей со средней оценкой 3,9/5 (163,095 голосов).



Кадр из фильма "Тихоокеанский рубеж"​

Во время показа в Украине, стартовал 11 июля 2013 года, в течение первой недели фильм был показан в 102 кинотеатрах и собрал 727,891 долларов, что на то время позволило ему занять 1 место среди всех премьер. Показ ленты продлился 20 недель и завершился 24 ноября 2013 года. За это время лента собрала 2,186,270 долларов. По этому показателю лента заняла 11 место в кинопрокате по кассовым сборам в Украине.

В главных ролях: Чарли Ганнем, Идрис Эльба

Трейлер фильма "Тихоокеанский рубеж" – смотрите видео

Супер шестерка (2014 год)

Анимационный мультфильм, созданный студией Walt Disney Animation Studios и выпущенный кинокомпанией Walt Disney Pictures. Основан на одноименных персонажах комиксов издательства Marvel, но сюжет существенно отличается от первоисточника.

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Сюжет разворачивается вокруг 13-летнего юного гения Хиро. Он активно участвует в боях роботов и, по словам своего брата, напрасно тратит свои способности. Брат Хиро Тадаши учится в местном университете, где работает над новым роботом. Чтобы убедить Хиро в том, что ему стоит подать документы в вуз, Тадаши показывает брату собственную лабораторию и революционную разработку – робота-врача.



Кадр из мультфильма "Супер шестерка"​

Беймакс – робот, над которым работает Тадаши и который призван помогать людям. Он похож на робота-зефирку, который всегда готов обнять, когда тебе грустно, стоит только сказать "ай".

И юный Хиро встает перед проблемой – кто-то похитил его роботов, которые презентовал для поступления в университет. Хиро собирает команду и превращает Беймакса в настоящего боевого робота, чтобы разобраться с этой проблемой.



Кадр из мультфильма "Супер шестерка"​

Мультфильм получил "Оскар" за "Лучший анимационный фильм" и номинировался на "Золотой глобус" и "Британскую академию".

Кассовые сборы "Супер шестерки" составили 657 818 612 долларов.

Трейлер мультфильма "Супер шестерка" – смотрите видео

Ex Machina (2015 год)

Британский научно-фантастический фильм 2015 года, написанный и срежиссированный Алексом Гарлендом, и ставший его режиссерским дебютом.

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Сюжет разворачивается вокруг программиста Калеба, который получил возможность провести неделю в доме в горах, принадлежащем руководителю компании, в которой он работает. После прибытия он узнает, что ему придется принять участие в эксперименте с первым в мире искусственным интеллектом. Робот, с которым предстоит работать главному герою, на вид практически, как человек, но он не смог получить все характерные черты для человека. И самое большое удивление вас ждет в финале фильма, ведь, что можно ожидать от робота, который знает все о людях?



Кадр из фильма Ex Machina​

Фильм получил положительные отзывы критиков. На сайте Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 90% на основе 86 рецензий со средним баллом 7,9. Также лента получила награду "Оскар" за "Лучшие визуальные эффекты". Кассовые сборы фильма составили 36.7 миллиона долларов.

В главных ролях: Домналл Глисон, Оскар Айзек, Алисия Викандер.

Трейлер фильма Ex Machina – смотрите видео