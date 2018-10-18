Топовая версия Samsung Galaxy Note9 с рекордным количеством памяти таки появится в Украине: цена

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Samsung Galaxy Note9 с 512 ГБ: цена в Украине
Samsung Galaxy Note9 с 512 ГБ: цена в Украине / Фото из открытых источников

Компания Samsung заявила, что вскоре топовая версия флагманского смартфона Galaxy Note9 таки появится в Украине. Как известно, флэш-память этого смартфона можно расширить до рекордного терабайта.

Об этом пишет tehnot.com.

Ранее была информация, что модель с 512 ГБ памяти на украинском рынке представлена не будет.

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В Украине аппарат появится в синем корпусе. В продажу новинка поступит 19 октября. Его стоимость составит 37 999 гривен. При этом с 1 ноября модель подорожает на 2 тысячи и будет стоить 39 999 гривен.

Память Galaxy Note9 можно пополнить еще на 512 ГБ, таким образом это единственная модель на рынке с терабайтом встроенного хранилища.

Samsung Galaxy Note9: видеообзор

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Samsung Galaxy Note9

  • ДисплейТип: Super AMOLED
    ДИагональ: 6,4 дюйма
    Разрешение: 2960х1440 пикселей
  • ПроцессорSamsung Exynos 9810
  • ПамятьОперативная: 6 ГБ
    Встроенная: 128/512 ГБ
  • КамераОсновная: 12 Мп (f/1,5)  + 12 Мп (f /2,4) 
    ​Фронтальная: 8 Мп
  • Аккумулятор4 000 мАч
  • Операционная системаAndroid 8.1 Oreo 

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Теги: Техно Samsung Смартфоны
Источник: Техно
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