Компания Samsung заявила, что вскоре топовая версия флагманского смартфона Galaxy Note9 таки появится в Украине. Как известно, флэш-память этого смартфона можно расширить до рекордного терабайта.

Об этом пишет tehnot.com.

Ранее была информация, что модель с 512 ГБ памяти на украинском рынке представлена не будет.

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В Украине аппарат появится в синем корпусе. В продажу новинка поступит 19 октября. Его стоимость составит 37 999 гривен. При этом с 1 ноября модель подорожает на 2 тысячи и будет стоить 39 999 гривен.

Память Galaxy Note9 можно пополнить еще на 512 ГБ, таким образом это единственная модель на рынке с терабайтом встроенного хранилища.

Samsung Galaxy Note9: видеообзор

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Samsung Galaxy Note9 Дисплей Тип: Super AMOLED

ДИагональ: 6,4 дюйма

Разрешение: 2960х1440 пикселей

Тип: Super AMOLED ДИагональ: 6,4 дюйма Разрешение: 2960х1440 пикселей Процессор Samsung Exynos 9810

Samsung Exynos 9810 Память Оперативная: 6 ГБ

Встроенная: 128/512 ГБ

Оперативная: 6 ГБ Встроенная: 128/512 ГБ Камера Основная: 12 М п (f/1,5) + 1 2 Мп (f /2,4)

​Фронтальная: 8 Мп

п (f/1,5) 2 Мп (f /2,4) Аккумулятор 4 000 мАч

4 000 мАч Операционная системаAndroid 8.1 Oreo

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