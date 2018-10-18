Топовая версия Samsung Galaxy Note9 с рекордным количеством памяти таки появится в Украине: цена
Компания Samsung заявила, что вскоре топовая версия флагманского смартфона Galaxy Note9 таки появится в Украине. Как известно, флэш-память этого смартфона можно расширить до рекордного терабайта.
Об этом пишет tehnot.com.
Ранее была информация, что модель с 512 ГБ памяти на украинском рынке представлена не будет.
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В Украине аппарат появится в синем корпусе. В продажу новинка поступит 19 октября. Его стоимость составит 37 999 гривен. При этом с 1 ноября модель подорожает на 2 тысячи и будет стоить 39 999 гривен.
Память Galaxy Note9 можно пополнить еще на 512 ГБ, таким образом это единственная модель на рынке с терабайтом встроенного хранилища.
Samsung Galaxy Note9: видеообзор
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Samsung Galaxy Note9
- ДисплейТип: Super AMOLED
ДИагональ: 6,4 дюйма
Разрешение: 2960х1440 пикселей
- ПроцессорSamsung Exynos 9810
- ПамятьОперативная: 6 ГБ
Встроенная: 128/512 ГБ
- КамераОсновная: 12 Мп (f/1,5) + 12 Мп (f /2,4)
Фронтальная: 8 Мп
- Аккумулятор4 000 мАч
- Операционная системаAndroid 8.1 Oreo
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