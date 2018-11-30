У владельцев смартфона OnePlus 6T возникли проблемы с девайсом

От ошибок в работе нового смартфона никто не застрахован. В сети часто появляются сообщения о некорректной работе новых устройств компаний. Недавно владельцы смартфона OnePlus 6T тоже столкнулись с очень неожиданной ошибкой.

Об этом сообщает 4PDA.

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О том, что на экране OnePlus 6T периодически возникают ошибки с дисплеем непонятного происхождения, пользователи начали сообщать на официальном форуме компании еще в начале ноября. Сначала речь шла о единичных случаях, однако количество жалоб продолжает расти с каждым днем.

Отмечается, что общий сброс, перезагрузка или обновление прошивки не помогают избавиться от дефектов дисплея. Некоторые утверждают, что "волна" из пикселей пробегает по экрану сразу после того, как смартфон был разблокирован с помощью сканера отпечатков пальцев или распознавания лица.

Что не так с дисплеем OnePlus 6T – смотрите видео

К слову, один из владельцев "пострадавшего" смартфона даже загрузил на YouTube короткий видеоролик, который четко демонстрирует дефекты картинки, которые появляются время от времени.

Пользователи, которые сообщили о неполадках OnePlus 6T, надеются, что проблема носит программный характер и будет исправлена с ближайшим обновлением. Некоторые, впрочем, предположили, что проблема связана с аппаратной частью смартфона, и исправить ее можно только заменой самого устройства по гарантии.

Представители OnePlus ситуацию пока не комментируют.

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