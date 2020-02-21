Украина попала в 5-ку стран мира с лучшим средним рейтингом пользователей
Компания Uber обнародовала данные относительно рейтинга пользователей (Rider Ratings Report) в мире, и в Украине в частности. Интересно, что украинцы по самому высокому среднему рейтингу занимают 4 место в мире.
10 стран мира с лучшим средним рейтингом пользователей
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- Хорватия
- Парагвай
- Германия
- Украина
- Польша
- Испания
- Португалия
- Аргентина
- Чили
- Япония
Что касается украинских городов, где работает Uber, то самый высокий средний рейтинг имеют пользователи из Харькова. Далее в рейтинге идут Львов, Винница, Запорожье, Днепр, Киев. При этом самый низкий показатель по рейтингу пользователей – в Одессе.
Как получить 5-звездочный рейтинг: что говорят водители
- Не опаздывайте. Убедитесь, что место посадки, указанное вами в приложении совпадает с тем, где вы находитесь.
- Не хлопает дверью.
- Громкая музыка. Вы можете попросить водителя включить музыку, но не забудьте спросить водителя, если хотите сделать громче звук.
- Еда и напитки. Если вы берете таки продукты в салон, то уточните это у водителя.
- Безопасность. Не стоит просить водителя увеличить скорость, или посадить в машину больше людей, чем это можно делать. Так вы подвергаете опасности и себя, и водителя.
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