Украина попала в 5-ку стран мира с лучшим средним рейтингом пользователей

Компания Uber обнародовала данные относительно рейтинга пользователей (Rider Ratings Report) в мире, и в Украине в частности. Интересно, что украинцы по самому высокому среднему рейтингу занимают 4 место в мире.

10 стран мира с лучшим средним рейтингом пользователей

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Хорватия Парагвай Германия Украина Польша Испания Португалия Аргентина Чили Япония

Что касается украинских городов, где работает Uber, то самый высокий средний рейтинг имеют пользователи из Харькова. Далее в рейтинге идут Львов, Винница, Запорожье, Днепр, Киев. При этом самый низкий показатель по рейтингу пользователей – в Одессе.

Как получить 5-звездочный рейтинг: что говорят водители

Не опаздывайте . Убедитесь, что место посадки, указанное вами в приложении совпадает с тем, где вы находитесь.

. Убедитесь, что место посадки, указанное вами в приложении совпадает с тем, где вы находитесь. Не хлопает дверью.

Громкая музыка. Вы можете попросить водителя включить музыку, но не забудьте спросить водителя, если хотите сделать громче звук.

Вы можете попросить водителя включить музыку, но не забудьте спросить водителя, если хотите сделать громче звук. Еда и напитки. Если вы берете таки продукты в салон, то уточните это у водителя.

Если вы берете таки продукты в салон, то уточните это у водителя. Безопасность. Не стоит просить водителя увеличить скорость, или посадить в машину больше людей, чем это можно делать. Так вы подвергаете опасности и себя, и водителя.

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