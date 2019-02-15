В игру Call of Duty вернется сюжетная кампания: детали

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В Call of Duty вернется сюжетная кампания
В Call of Duty вернется сюжетная кампания / Постер игры Call of Duty

В последнем квартальном отчете компания Activision Blizzard поделилась своими планами на следующую часть игры Call of Duty. По словам президента компании Роба Костича, шутер получит масштабную сюжетную кампанию.

Отметим, что прошлогодняя Call of Duty: Black Ops 4 вышла без одиночного режима. Зато в игре сделали акцент на мультиплеерные сражения, сообщает DSOGaming.

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Похоже, это решение оценили не все геймеры, и теперь издатель пошел им навстречу, подтвердив наличие сюжетной кампании в шутере. Также разработчики обещают кооператив и множество многопользовательских развлечений.

Следующей частью серии должна стать Modern Warfare 4 от студии Infinity Ward.

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Теги: Техно Игры Blizzard Entertainment
Источник: 24 Канал
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