В Китае ведущим стал искусственный интеллект: как он выглядит

В Китае ведущим новостей стала виртуальная разработка, которую создали с помощью искусственного интеллекта. Виртуальный ведущий говорит на английском. Его дебют состоялся на Всемирной интернет-конференции, которая проходила в Китае.

Об этом сообщает dt.ua.

Виртуального ведущего представило китайское агентство Xinhua.

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"Поздравляю всех вас! Я англоязычный ведущий-искусственный интеллект. Это мой первый день в новостном агентстве Xinhua", – такими были первые слова искусственного интеллекта.

Извне ведущий очень похож на человека: голосом, мимикой и тому подобное. При этом в агентстве уверяют, что ИИ может читать тексты так же естественно, как профессиональный телеведущий.

Выпуск новостей ведет искусственный интеллект

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