24 канал lifestyle Здоровье спорт Дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

В Microsoft признали: 250 миллионов данных пользователей попали в открытый доступ

102 Читати новину українською
/ zik.ua

В корпорации Microsoft провели расследование относительно утечки данных пользователей со своих серверов. Инцидент случился в декабре 2019 года, в результате чего в открытый доступ попало 250 миллионов единиц информации о пользователях.

Об этом сказано в блоге Microsoft Security Response Center.

Интересно: Microsoft будет показывать рекламу в классическом приложении на Windows 10

Что случилось

Как установило расследование, источником утечки стала внутренняя база данных, используемая в Службе поддержки пользователей.

В этой базе данных хранили анонимную аналитику о клиентах. И именно эта информации попала в открыть доступ.

База размещена на кластере из пяти серверов. Из-за уязвимости в открытый доступ попали такие данные как адреса электронной почты, IP-адреса, информация о проблеме, с которой обращался пользователь, и тому подобное.

Что говорят в Microsoft

В корпорации заявили, что данные в подобных базах редактируются автоматически, удаляя персональную информацию. Однако при этом пользователь должен был использовать стандартные форматы. А так происходит не всегда. В таких случаях данные не редактировались и оставались в базе данных, став доступными публично.

Как объясняют в Microsoft, причиной утечки можно считать некорректную работу конфигурации безопасности серверов Azure, которую применили в начале декабря. Сейчас проблему уже исправили.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Зимние Юношеские Олимпийские игры 2020: медальный зачет
сегодня
4113
Автор: Ирина Полицкая
Теги: Новости Техно Техно Microsoft Интернет
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
22 января 21:00 5 моделей смартфонов, которые стоит купить со скидкой в январе 2020
316
22 января 18:03 Кто такой Джефф Безос: биография и секреты успеха основателя Amazon
Анастасія Можаровська 15164
22 января 10:09 Кто такой Илон Маск: биография и малоизвестные факты об известном инженере
Анастасія Можаровська 15894
21 января 18:45 Зарплата тестировщика в Украине: сколько заработали QA Engineers в декабре 2019
Ірина Полицька 1233
21 января 10:07 Обзор смартфона OPPO A5 2020: мощная камера и рекордная автономность
Анастасія Можаровська 672
Новости
Больше новостей
Залиште відгук