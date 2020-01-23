В Microsoft признали: 250 миллионов данных пользователей попали в открытый доступ
В корпорации Microsoft провели расследование относительно утечки данных пользователей со своих серверов. Инцидент случился в декабре 2019 года, в результате чего в открытый доступ попало 250 миллионов единиц информации о пользователях.
Об этом сказано в блоге Microsoft Security Response Center.
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Что случилось
Как установило расследование, источником утечки стала внутренняя база данных, используемая в Службе поддержки пользователей.
В этой базе данных хранили анонимную аналитику о клиентах. И именно эта информации попала в открыть доступ.
База размещена на кластере из пяти серверов. Из-за уязвимости в открытый доступ попали такие данные как адреса электронной почты, IP-адреса, информация о проблеме, с которой обращался пользователь, и тому подобное.
Что говорят в Microsoft
В корпорации заявили, что данные в подобных базах редактируются автоматически, удаляя персональную информацию. Однако при этом пользователь должен был использовать стандартные форматы. А так происходит не всегда. В таких случаях данные не редактировались и оставались в базе данных, став доступными публично.
Как объясняют в Microsoft, причиной утечки можно считать некорректную работу конфигурации безопасности серверов Azure, которую применили в начале декабря. Сейчас проблему уже исправили.
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