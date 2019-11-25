В погоне за SpaceX: Rocket Lab впервые запустит ракету Electron с системами возврата

Частная космическая компания Rocket Lab готовится к выполнению своей десятой миссии. Ожидается, что запуск будет проведен 29 ноября. Важная для компании десятая миссия получила название "Забег пальцев". В ней Rocket Lab планирует реализовать технологию, разработанную с целью повторного использования элементов своих ракет.

После создания ракеты Electron, которая летает только в одну сторону, для того чтобы доставить грузы на орбиту, Rocket Lab объявила, что будет двигаться в направлении повторного использования ракет. Для реализации этой цели компания занялась разработкой технологии, которая позволит повторно использовать ракетные двигатели первой ступени Electron, сообщает Techcrunch.

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Главная цель миссии

Ракета должна доставить на орбиту ряд малых спутников клиентов компании. Обычно это университеты, частные компании и исследователи. Кроме этого Rocket Lab впервые испытает инструменты восстановления на борту Electron, включая системы наведения и навигации, а также телеметрию и аппаратное обеспечение компьютерного полета.

Getting ready for Stage 1 recovery, spot the differences! pic.twitter.com/LC6bG1w92P — Peter Beck (@Peter_J_Beck) November 18, 2019

Все это будет использовано для сбора данных в реальном времени о процессе повторного входа на первую стадию Electron. Компания также планирует применить систему управления для управления движка во время его возврата.



Ракета Rocket Lab – Elektron / Brady Kenniston

Что известно о ракете Electron?Electron – ракета легкого класса, предназначенная для коммерческих запусков микро- и наноспутников, позволяет вывести полезную нагрузку массой до 150 килограммов на солнечно-синхронную орбиту высотой 500 километров или до 250 килограммов на низкую околоземную орбиту.



Полностью разработана и произведена новозеландско-американской компанией Rocket Lab. В своей категории Electron стал бесспорным лидером – хотя по всему миру около сотни стартапов работает над легкими ракетами с похожей грузоподъемностью, к коммерческим запускам пока успели перейти только Rocket Lab. Благодаря этим успехам и общему имиджу компании ее частенько сравнивают со SpaceX.

Возвращение ракеты

Принцип возвращения Rocket Lab существенно отличается от того, который использует SpaceX, чтобы вернуть свои ракеты и использовать их повторно. Чтобы замедлиться, ракета будет выпускать тормозной купол, а потом парафойл. С помощью вертолета ступень будут подхватывать в воздухе за стропы тормозного купола и так доставлять на судно в зоне падения ступени.



Elektron может стать многоразовой ракетой / Rocket Lab

С технической точки зрения такой путь несколько проще, по сравнению с тем, который использует компания Илона Маска.

Что известно о Rocket Lab?Американская частная космическая компания, имеющая дочернее подразделение в Новой Зеландии. Основная цель компании заключается в разработке легких, коммерчески эффективных ракет-носителей для доставки на орбиту небольших грузов, таких как спутники формата CubeSat.

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