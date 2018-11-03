В сети появились фото смартфона Xiaomi Mi Note 4

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Так может выглядеть Xiaomi Mi Note 4
Так может выглядеть Xiaomi Mi Note 4 / igeekphone.com

Еще до официальной презентации нового смартфона Xiaomi Mi Note 4, в сети появились фото. Эти кадры позволяют увидеть некоторые характеристики будущей новинки.

Эту информацию передает Igeekphone.

Как видно из снимков, инженеры оборудовали смартфон тройной основной камерой и фронтальной, которую разместят в вырезе вверху экрана. На задней панели также будет сканер отпечатков пальцев.

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Кроме того, по слухам Xiaomi Mi Note 4 получит чипсет Snapdragon 710. Емкость аккумулятора будет составлять 5000 мАч.

Согласно утечкам, стартовая цена начнется с отметки около 285 долларов (почти 8000 гривен).

Xiaomi Mi Note 4

Xiaomi Mi Note 4 получит небольшой вырез

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Теги: Техно Смартфоны Xiaomi
Источник: Техно
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