В сети появились фото смартфона Xiaomi Mi Note 4

Еще до официальной презентации нового смартфона Xiaomi Mi Note 4, в сети появились фото. Эти кадры позволяют увидеть некоторые характеристики будущей новинки.

Эту информацию передает Igeekphone.

Как видно из снимков, инженеры оборудовали смартфон тройной основной камерой и фронтальной, которую разместят в вырезе вверху экрана. На задней панели также будет сканер отпечатков пальцев.

Читайте также: Всю партию нового смартфона Xiaomi Mi Mix 3 раскупили за минуту

Кроме того, по слухам Xiaomi Mi Note 4 получит чипсет Snapdragon 710. Емкость аккумулятора будет составлять 5000 мАч.

Согласно утечкам, стартовая цена начнется с отметки около 285 долларов (почти 8000 гривен).

Xiaomi Mi Note 4 получит небольшой вырез

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно