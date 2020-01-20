В сети появились характеристики видеокарт линейки NVIDIA GeForce RTX 3000

Китайский веб-ресурс MyDrivers опубликовал вероятные технические характеристики графических ускорителей NVIDIA Ampere. Заметим, релиз видеокарт запланировали до конца этого года.

Что известно о новых видеокартах

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По данным азиатских журналистов, "зеленые" готовят к релизу как минимум два видеоядра с новой архитектурой: GA103 и GA104. Эти GPU станут основой карт NVIDIA GeForce RTX 3080 и RTX 3070.

Для производства графических ядер Ampere будут использовать 7-нм техпроцесс, однако источник не берется утверждать, к какому именно из контрактных чипмейкеров обратится NVIDIA. Наиболее вероятным кандидатом на эту роль является Samsung Electronics, однако нельзя исключать, что компания вновь прибегнет к услугам своего давнего партнера, тайваньской фирмы TSMC.

Педварительные характеристики видеокарт

NVIDIA GeForce RTX 3080 (GA103) примет на вооружение 3840 ядер CUDA, поделенных между 60 мультипроцесорними блоками SM, 320-битную шину памяти, а также 10- или 20-гигабайтный видеобуфер на чипах GDDR6.

NVIDIA GeForce RTX 3070 (GA104) будет оперировать 48 блоками SM 3072 потоковых процессоров и 256-разрядной шиной памяти. На борту распаянные микросхемы GDDR6 общим объемом 8 или 16 Гбайт.

Дата анонса

Официальный анонс графических ядер NVIDIA Ampere, по имеющимся данным, состоится в рамках конференции GTC 2020 года, которая пройдет с 23 по 26 марта в Сан-Хосе.

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