В сети произошла утечка еще не анонсированного смартфона LG Q9: что о нем известно

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В сеть утекли характеристики и фотография смартфона LG Q9
В сеть утекли характеристики и фотография смартфона LG Q9 / Соцсети

В сети появились фото и пресс-рендер еще не анонсированного смартфона LG Q9.

Соответствующую информацию опубликовало издание My Smart Price.

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Так, на обнародованном фото видно смартфон, очень напоминающий флагман LG G7 ThinQ.

Правда, у новинки будет гораздо больший "подбородок". Кроме того, у LG Q9 будет монобровь, где разработчики установят глазок фронтальной камеры, разговорный динамик и датчики.

На правой боковой грани устройства расположена кнопка питания, а на левой – кнопки регулировки громкости.

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Каким будет новый смартфон LG Q9

Согласно источнику, смартфон получит широкоформатный 6.1-дюймовый дисплей. Его разрешение пока не подтверждено, но это, скорее всего, будет Full HD+.

LG Q9 также оснастят 4 ГБ ОЗУ, 32/64 ГБ ПЗУ, сканером отпечатков пальцев и NFC-модулем для бесконтактных платежей Google Pay.

Работать девайс из коробки будет на Android 8.1 Oreo.

Также, по слухам, новинка получит процессор Snapdragon 660.

О цене и дате анонса пока ничего не известно. Предположительно, новинку представят уже до конца года.

К слову, согласно финансовому отчету за третий квартал 2018 года, который LG Electronics опубликовала недавно, компании удалось сократить убытки за счет отказа от бюджетных моделей и акценте на среднем классе и флагманах.

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Теги: Техно Смартфоны LG
Источник: Техно
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