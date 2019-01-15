В YouTube появится функция, как в Instagram: какие изменения ждут сервис

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В YouTube появится новая функция
В YouTube появится новая функция / unsplash

YouTube планирует ввести в своем приложении новую функцию. Разработчики предоставят пользователям возможность пролистывать видео свайпом, как в Stories в Instagram.

Об этом сообщает TechCrunch.

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Однако такая возможность появится не у всех. Сначала доступ к новой функции получат пользователи iOS со следующим обновлением операционной системы. Когда Android-пользователи получат подобное обновление, в компании пока не сообщают.

Листать видео можно будет с помощью горизонтальной прокрутки. При свайпе вперед пользователь увидит следующее рекомендованное видео, назад – последнее уже просмотренное. При этом ролик будет проигрываться с того места, на котором остановился зритель, уточнили в YouTube.

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Теги: Техно Интернет Приложения iOS YouTube
Источник: Техно
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