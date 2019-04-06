Во многих смартфонах Xiaomi обнаружили опасную уязвимость

41 Читати новину українською
В смартфонах Xiaomi обнаружили опасную уязвимость
В смартфонах Xiaomi обнаружили опасную уязвимость / 42.tut.by

Многие смартфоны китайской компании Xiaomi имеют серьезную уязвимость. Предустановленное приложение от Xiaomi позволяет хакерам взломать устройство.

Как информирует gbhackers.com исследователи безопасности из компании Checkpoint обнаружили уязвимость в приложении безопасности Guard Provider.

По прогнозам экспертов, сейчас в опасности более 150 000 устройств. Правда, приложение установлено практически во всех смартфонах компании, поэтому, фактически, под угрозой могут быть миллионы девайсов.

Читайте также: У Xiaomi возникли трудности с производством Mi 9: в чем дело

Что за приложение. Это приложение специально установлено для защиты телефона. Он должен обнаруживать вредоносные программы.

"Понятно, что пользователи будут доверять установленным приложениям производителей смартфонов, особенно когда эти приложения утверждают, что защищают сам телефон. Однако эта уязвимость, обнаруженная в Guard Provider от Xiaomi, поднимает тревожные вопросы о том, кто охраняет охранника", – говорят в Checkpoint.

Реакция Xiaomi. Checkpoint сообщила об уязвимости компании Xiaomi. Китайцы отреагировали очень оперативно – ошибка уже исправлена. Своим пользователям в компании рекомендуют обновить программу.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Благовещение 2019 в Украине: дата, традиции и приметы
сегодня
44120
Теги: Xiaomi Техно Новости Техно Смартфоны
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Мобильные телефоны в Украине: от президента до народа, от 1 кг – до 100 граммов
3 апреля 21:03 Мобильные телефоны в Украине: от президента до народа, от 1 кг – до 100 граммов
Женя Котик 1303
Кто такой Мартин Купер: отец мобильного телефона с украинскими корнями
3 апреля 16:03 Кто такой Мартин Купер: отец мобильного телефона с украинскими корнями
Женя Котик 1313
Бренд Nokia выпустил смартфон с "дыркой" в экране: характеристики новинки
2 апреля 19:05 Бренд Nokia выпустил смартфон с "дыркой" в экране: характеристики новинки
523
Как удалить профиль в Instagram: пошаговая инструкция
30 марта 19:02 Как удалить профиль в Instagram: пошаговая инструкция
Олена Кандяк 2029
Фото на Huawei P30 Pro – как снимает "лучшая камера на рынке"
27 марта 15:03 Фото на Huawei P30 Pro – как снимает "лучшая камера на рынке"
522
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук