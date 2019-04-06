Во многих смартфонах Xiaomi обнаружили опасную уязвимость

Многие смартфоны китайской компании Xiaomi имеют серьезную уязвимость. Предустановленное приложение от Xiaomi позволяет хакерам взломать устройство.

Как информирует gbhackers.com исследователи безопасности из компании Checkpoint обнаружили уязвимость в приложении безопасности Guard Provider.

По прогнозам экспертов, сейчас в опасности более 150 000 устройств. Правда, приложение установлено практически во всех смартфонах компании, поэтому, фактически, под угрозой могут быть миллионы девайсов.

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Что за приложение. Это приложение специально установлено для защиты телефона. Он должен обнаруживать вредоносные программы.

"Понятно, что пользователи будут доверять установленным приложениям производителей смартфонов, особенно когда эти приложения утверждают, что защищают сам телефон. Однако эта уязвимость, обнаруженная в Guard Provider от Xiaomi, поднимает тревожные вопросы о том, кто охраняет охранника", – говорят в Checkpoint.

Реакция Xiaomi. Checkpoint сообщила об уязвимости компании Xiaomi. Китайцы отреагировали очень оперативно – ошибка уже исправлена. Своим пользователям в компании рекомендуют обновить программу.

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