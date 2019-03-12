Выпустили монету в честь Стивена Хокинга: как она выглядит

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Выпустили монету в честь Стивена Хокинга: как она выглядит
Выпустили монету в честь Стивена Хокинга: как она выглядит / Meduza.io

Королевский монетный двор Великобритании выпустил монету в честь ученого Стивена Хокинга. На монете номиналом в 50 пенсов изображена черная дыра – именно их изучением занимался знаменитый ученый.

Монеты с черной дырой выпущены в исполнении из различных сплавов и стоят от 10 до 795 фунтов. Весь тираж монет уже зарезервирован, сообщил Королевский монетный двор в своем твиттере. Все монеты выполнены в золоте. Об этом сообщает Meduza.

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Я пыталась поместить большую черную дыру на крошечную монету и хотела бы, чтобы он (Хокинг, – ред. Техно 24) все еще был здесь, чтобы посмеяться над этим,
– рассказала Эдвина Эллис, которая разработала дизайн монеты.

Сообщение о старте продаж памятных монет разместили в Твиттере Королевского монетного двора.

Кто такой Стивен Хокинг?
Известный физик-теоретик, известный исследователь черных дыр. Умер 14 марта 2018 года.

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Теги: Техно Космос Стівен Хокинг
Источник: 24 Канал
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