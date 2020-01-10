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Xiaomi представила "умную" лампу: функции и цена

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Xiaomi Mijia LED Bulb: характеристики и цена / Фото из открытых источников

Компания Xiaomi на своей краудфандинговой площадке представила новую модель умной лампы с Bluetooth-модулем, которая получила название Mijia LED Bulb. Кроме функций управления голосом и настройки температуры света, модель интересна низким энергопотреблением и доступным ценником.

Датале о лампочке

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Новинкой можно управлять прямо со смартфона, с помощью умного дисплея или колонки, а также с помощью голосовых команд виртуального ассистента XiaoAI, сообщает Gizmochina.

Поддерживается дистанционное включение или выключение, а также настройка яркости (до 500 люмен) и изменение цветовой температуры в диапазоне 2700 – 6500К.

Через мобильное приложение можно устанавливать время работы лампочек и другие настройки, включая группирование ламп в различных помещениях для одновременного включения. Энергопотребление модели составляет всего 5 Вт.

via GIPHY

Цена и дата виыхода

Новинка уже доступна для заказа на краудфандинговой площадке Xiaomi Mall по цене 35 долларов (ориентировочно 840 гривен по курсу по состоянию на 9 января 2020 года) за комплект из 10 штук. Первые покупатели также получат в подарок умную колонку Redmi Small Love Speaker.

Старт продаж намечен на 19 февраля, после этой даты стоимость модели составит 4 доллара (около 95 гривен) за штуку.

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Автор: Ева Шварц
Теги: Техно Гаджеты Новости Техно Xiaomi Цены Бытовая техника
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