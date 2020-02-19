Xiaomi создала умную маску для защиты: что она умеет

Мы уже неоднократно сообщали, что вспышка коронавируса нанесла серьезный ущерб бизнесу. Продажи комплектующих на китайском рынке резко упали. И компания Xiaomi создала такую вещь, которая точно будет иметь высокий спрос, – это умная маска.

Как передает издание gizmochina.com, Xiaomi зарегистрировала свой патент в Ведомстве по патентам и товарным знакам США (USPTO).

Для чего эта маска

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Эта умная маска оснащена процессором, обрабатывающим данные, которые собирают сенсоры. Собранные данные будут храниться в памяти самой маски. Также их можно передать на устройство благодаря модулю связи.

Маска оснащена акселерометром и гироскопом, которые помогут девайсу определить, движется ли пользователь или находится в неподвижном состоянии. Другие датчики будут фиксировать общее время ношения, поглощение загрязнений, объем дыхания, показатели дыхания и тому подобное.

Устройство будет работать от батареи, которая будет также питать стандартный воздушный фильтр.

Умную маску можно будет синхронизировать со смартфоном, поэтому все данные можно будет отслеживать в режиме реального времени. Кроме того, маска будет передавать информацию о погоде и качестве воздуха в городе пользователя.

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Девайс сможет выявить потенциальные нарушения дыхания, а также будет способен порекомендовать более здоровый способ дыхания.

Когда увидим

Пока неизвестно. Пока это только патент и когда компания перейдет к его разработке – нам не говорят. Но учитывая ситуацию с коронавирусом в Китае, затягивать с воплощением патента производитель не будет.

Как известно, обычная хирургическая маска от инфикации коронавирусом не защитит. Поэтому такая технология однозначно будет пользоваться спросом.

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