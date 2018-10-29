Xiaomi улучшит качество съемки на флагманских смартфонах

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Xiaomi улучшит качество съемки на флагманских смартфонах
Xiaomi улучшит качество съемки на флагманских смартфонах / Фото из свободных источников

Новый смартфон Xiaomi Mi Mix 3 стал лучшим камерофоном компании по версии экспертов профильного издания DxOMark. По словам генерального директора Xiaomi Лэй Цзюня, они не забыли о ранее вышедших смартфонах и уже работают над улучшением их камер.

Об этом сообщает GSMArena.

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Эксперты DxOMark признали камеру Mi Mix 3 лучше, чем в Mi Mix 2S и Mi8, которые уже вышли ранее. Многих это удивило, так как аппаратно все три смартфона идентичны: 12-мегапиксельный модуль Sony IMX363 с размером пикселя 1,4 мкм и объективом со светосилой f / 1.8 и второй сенсор Samsung S5K3M3 + на 12 Мп с размером пикселя 1,0 мкм и объективом со светосилой f / 2.4. Следовательно, разница в качестве съемки достигается исключительно программным путем.

Глава Xiaomi подтвердил, что Mi Mix 3, Mi Mix 2S и Mi8 обладают идентичными камерами. По его словам, разработчики уже готовят обновление для старых моделей, чтобы они снимали на уровне нового Mi Mix 3. Однако сроки выхода апдейтов пока не сообщаются.


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Теги: Техно Смартфоны Xiaomi
Источник: Техно
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