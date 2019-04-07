Xiaomi выпустила умный очиститель для воды

Китайская компания Xiaomi уже имеет в ассортименте несколько очистителей воды. Теперь в линейку добавили еще одну модель. Очиститель получил конструкцию без бака и систему быстрой очистки воды со скоростью 1,6 литра в минуту.

Как передает gizchina, устройство создано в том же стиле, что и предшественники, правда получило более прямоугольную форму.

В компании обращают внимание на использование специального интеллектуального механизма самостоятельной промывки, который обеспечивает чистоту внутренних труб.

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Характеристики. Новинкой можно управлять с помощью смартфона, синхронизировав через приложение. Внутри размещена мембрана с размером отверстий 0.0001 микрометра.

В компании говорят, что фильтр выполняет 5 этапов очистки: удаление ржавчины, окалины, тяжелых металлов, остаточного хлора, примесей и тому подобное.

Цена неизвестна

С одним фильтром девайс может очистить 550 галлонов воды, чего должно хватить на 3 года использования. Как обещает производитель, сами фильтры модульные, поэтому их легко можно заменить.

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