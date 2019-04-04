Жительница США подала иск против Apple: в чем причина

Жительница Нью-Джерси Джина Приано-Кейсер подала в суд иск против Apple. Женщина обвиняет компанию в нарушении гарантийных обязательств и мошеннических действиях, связанных с Apple Watch, которые выпускает производитель.

Что случилось? Как сообщает MacRumors, женщина приобрела Apple Watch Series 3 осенью 2017 года. В июле 2018 года, когда устройство заряжалось, дисплей неожиданно оторвался от корпуса и треснул. Смарт-часы стали непригодными для дальнейшего использования. После этого Приано-Кейсер обратилась в сервис для того, чтобы отремонтировать устройство по гарантии, но там ей отказали.

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Суть иска. По мнению Джины Приано-Кейсер, все смарт-часы вендора, до модели Apple Watch 4, имеют дефекты, которые вызывают вздутие литий-ионной батареи. Поэтому дисплей гаджета трескается или отсоединяется от корпуса. Она считает, что такие дефекты возникают после непродолжительной эксплуатации.



У Apple Watch отвалился дисплей во время зарядки

Истец заявляет, что производитель знал или должен был узнать о наличии дефектов до того, как смарт-часы попали на прилавки магазинов. По ее мнению, Apple Watch представляют серьезную опасность для пользователей, поскольку часы могут нанести травму владельцу. Чаще всего разработчики отказываются предоставлять гарантийное обслуживание, характеризуя проблему как "случайное повреждение".

Кроме того, в жалобе истца описано более десятка подобных случаев, с которыми столкнулись пользователи продукции Apple за последние годы. Женщина надеется, что через суд ей и другим пострадавшим удастся возместить нанесенный ущерб.



У Apple Watch может треснуть дисплей

Примечательно, что в жалобе речь идет только о последствиях дефекта, но не упоминаются причины, которые могут влиять на вздутие аккумуляторных батарей в часах Apple Watch.

Гарантии Apple. Стоит отметить, что ранее Apple признавала возможность того, что аккумуляторная батарея некоторых моделей смарт-часов может вздуваться, и предлагала бесплатный гарантийный ремонт в течение трех лет с момента покупки гаджета.

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