Telegram може зірвати місцеві вибори: громадські активісти вказали на неочікувану загрозу

Місцеві вибори, якщо їх проведуть після війни, можуть опинитися під загрозою. І справа не в російських диверсіях, а в місцевих чиновниках. Точніше – в їхніх соцмережах.

Про це повідомила громадська ініціатива "Голка" у матеріалі для "Главкому". Там назвали неочікувану загрозу для виборів.

Як Telegram загрожує місцевим виборам?

В "Голці" пояснили: справа не в самій мережі, а в тому, що багато чиновників ведуть власні телеграм-канали. Так, 12 каналів голів обласних військово-цивільних адміністрацій персоналізовані, тобто підписані прізвищем посадовця.



В яких областях очільники ВЦА ведуть персоналізовані канали в Telegram / Інфографіка "Голка"

Найбільше підписників з-поміж персоналізованих каналів має Telegram-канал голови військово-цивільної адміністрації Львівської області Максим Козицький, який з 2020 року очолює партійний осередок "Слуг народу" на Львівщині і є депутатом Львівської облради. У Козицького станом на лютий 2026 року канал має 138 тисяч підписників. Для порівняння, на місцевих виборах 2020 року у другому турі за мера Львова Андрія Садового проголосували близько 143 тисяч виборців,

– навели дані аналітики.

Вони вбачають загрозу в цьому, адже деякі персоналізовані Telegram-канали мігрують разом з чиновниками з посади на посаду.



В яких регіонах мери міст ведуть персоналізовані канали в Telegram / Інфографіка "Голка"

Голова громадської ініціативи "Голка" Ірина Федорів навела приклад: Віталій Коваль раніше вів телеграм-канал як голова Рівненської ВЦА. Потім він очолив Фонд держмайна, а згодом і Мінагрополітики.

Зараз його канал "заснув", як і канал ексголови Офісу президента Андрія Єрмака.

Що завадить колишнім чиновникам використати такі канали перед виборами? Посадовці, як і мери, можуть розвивати ці канали за допомогою пресслужб, які отримують заробітну плату з бюджету. І далі посадовці йдуть з посади і забирають фактично новостворене медіа з великим охопленням, а мери, якщо надумають балотуватися знову, теж матимуть суттєву конкурентну перевагу,

– наголосила Федорів.

Утім, є питання і до роботи Telegram в Україні. За словами активістів, оскільки месенджер створив росіянин Павло Дуров, держава мала б взагалі заборонити цю мережу. Проте нею послуговуються навіть голови військових адміністрацій.

Чому Telegram треба заборонити і наскільки він поширений в Україні?