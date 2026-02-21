"Хробача" ППО сильно постраждала: за одну ніч знищено три російські системи "Тор"

Силами безпілотних систем було знищено три російські зенітні ракетні комплекси "Тор". Вони були розташовані на окупованій частині Запорізької області.

Про це заявив командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді.

Як вдалося знищити три комплекси "Тор"?

Дрони 1 окремого центру Сил безпілотних систем 20 лютого, за допомогою координації центру middle strike, одномоментно знищили три системи ППО противника.

Новостворений координаційний центр СБС набирає обертів. За ніч мінус 75 мільйонів доларів, але перш за все – удар по ближньому ешелону хробачої ППО, що завжди завдає суттєвого клопоту. Колись ті багатовартісні корости закінчаться,

– йдеться в повідомлені.

"Мадяр" зазначив, що знищення подібних ЗРК є одним з головних завдань Птахів СБС. По ворогу застосовували ударний безпілотник FP-2 (middle strike) з бойовою частиною 60 кілограмів, що не дав би шансів легкоброньованому ЗРК.

Які ще втрати зазнав противник?