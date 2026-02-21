Силами беспилотных систем было уничтожено три российских зенитных ракетных комплекса "Тор". Они были расположены на оккупированной части Запорожской области.

Об этом заявил командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди.

Как удалось уничтожить три комплекса "Тор"?

Дроны 1 отдельного центра Сил беспилотных систем 20 февраля, с помощью координации центра middle strike, одномоментно уничтожили три системы ПВО противника.

Вновь созданный координационный центр СБС набирает обороты. За ночь минус 75 миллионов долларов, но прежде всего – удар по ближнему эшелону червивой ПВО, что всегда наносит существенные хлопоты. Когда те многотоварные чесотки закончатся,

– говорится в сообщении.

"Мадьяр" отметил, что уничтожение подобных ЗРК является одной из главных задач Птиц СБС. По врагу применяли ударный беспилотник FP-2 (middle strike) с боевой частью 60 килограммов, что не дал бы шансов легкобронированному ЗРК.

Как украинские бойцы уничтожили российские ЗРК: смотрите видео

Какие еще потери понес противник?