Тоді тотальна мобілізація Путіна не врятує: як Україна може зіпсувати плани диктатора

Аналітики переконані, що після виборів президента Росії Владімір Путін може запровадити відкриту мобілізацію. Та очільник Кремля намагатиметься максимально відтерміновувати подібні кроки.

Таку думку 24 Каналу висловив військовий оглядач Роман Бочкала, зауваживши, що першочергово це були б ризики для Путіна. Він додав, що президент Росії це чудово розуміє.

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"Він намагається максимально камуфлювати війну від пересічного росіянина, який проживає у Москві, Петербурзі, Єкатеринбурзі, Казані, Владивостоці", – сказав Бочкала.

Тобто мовиться про великі міста, які визначають, умовно, "пасіонарне ядро" путінської Росії. А коли буде відкрита мобілізація, то війна прийде в усі ці міста. Тоді кожен росіянин відчує, що це таке. Тому очільник Кремля і намагатиметься такі подібні рішення відкладати.

Що робити Україні

Тотальна мобілізація у країні-агресорці буде викликом для України. Тому держава має підготуватися до будь-яких сценаріїв.

"Симетрично ми не можемо на це відповідати, оскільки у нас втричі менше населення. Немає ресурсів, які має Росія", – наголосив військовий оглядач.

Тому далі треба рухатися асиметрично. Зокрема, технологічно. Україні треба переозброюватися, розвивати свій військово-промисловий комплекс і діяти в синергії із західними країнами. Варто застосовувати нові технології для розвитку систем озброєння.

Також мовиться про контрнаступальні дії. Росіянам дуже дошкуляє "бавовна", яка відбувається за лінією фронту у самій країні-агресорці. А якщо ворогу це "боляче", то треба далі тиснути та збільшувати можливості, аби діставати окупантів у їхньому тилу.

Упевнений, що, навіть, якщо буде тотальна мобілізація, з урахуванням розвитку технологій, переозброєнням української армії, це Путіна не врятує,

– наголосив Роман Бочкала.

Росія проводить мобілізацію