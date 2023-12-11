Тогда тотальная мобилизация Путина не спасет: как Украина может испортить планы диктатора

Аналитики уверены, что после выборов президента России Владимир Путин может ввести открытую мобилизацию. Но глава Кремля постарается максимально откладывать подобные шаги.

Такое мнение 24 Каналу выразил военный обозреватель Роман Бочкала, отметив, что прежде всего это были бы риски для Путина. Он добавил, что президент России это прекрасно понимает.

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"Он пытается максимально камуфлировать войну от рядового россиянина, проживающего в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Владивостоке", – сказал Бочкала.

То есть речь идет о больших городах, которые определяют, условно, "пассионарное ядро" путинской России. А когда будет открытая мобилизация, война придет во все эти города. Тогда каждый россиянин почувствует, что это такое. Поэтому глава Кремля и постарается такие подобные решения откладывать.

Что делать Украине

Тотальная мобилизация в стране-агрессоре будет вызовом для Украины. Поэтому государство должно подготовиться к любым сценариям.

"Симметрично мы не можем на это отвечать, поскольку у нас втрое меньше населения. Нет ресурсов, которыми располагает Россия", – подчеркнул военный обозреватель.

Поэтому дальше нужно двигаться асимметрично. В частности, технологично. Украине нужно перевооружаться, развивать свой военно-промышленный комплекс и действовать в синергии с западными странами. Следует применять новые технологии для развития систем вооружения.

Также говорится о контрнаступательных действиях. Россиянам очень донимает "хлопок", который проходит за линией фронта в самой стране-агрессоре. А если врагу это "больно", то нужно дальше давить и увеличивать возможности, чтобы доставать оккупантов в их тылу.

Уверен, что, даже если будет тотальная мобилизация, с учетом развития технологий, перевооружением украинской армии, это Путина не спасет,

– подчеркнул Роман Бочкала.

Россия проводит мобилизацию