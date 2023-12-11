Такое мнение 24 Каналу выразил военный обозреватель Роман Бочкала, отметив, что прежде всего это были бы риски для Путина. Он добавил, что президент России это прекрасно понимает.
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"Он пытается максимально камуфлировать войну от рядового россиянина, проживающего в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Владивостоке", – сказал Бочкала.
То есть речь идет о больших городах, которые определяют, условно, "пассионарное ядро" путинской России. А когда будет открытая мобилизация, война придет во все эти города. Тогда каждый россиянин почувствует, что это такое. Поэтому глава Кремля и постарается такие подобные решения откладывать.
Что делать Украине
Тотальная мобилизация в стране-агрессоре будет вызовом для Украины. Поэтому государство должно подготовиться к любым сценариям.
"Симметрично мы не можем на это отвечать, поскольку у нас втрое меньше населения. Нет ресурсов, которыми располагает Россия", – подчеркнул военный обозреватель.
Поэтому дальше нужно двигаться асимметрично. В частности, технологично. Украине нужно перевооружаться, развивать свой военно-промышленный комплекс и действовать в синергии с западными странами. Следует применять новые технологии для развития систем вооружения.
Также говорится о контрнаступательных действиях. Россиянам очень донимает "хлопок", который проходит за линией фронта в самой стране-агрессоре. А если врагу это "больно", то нужно дальше давить и увеличивать возможности, чтобы доставать оккупантов в их тылу.
Уверен, что, даже если будет тотальная мобилизация, с учетом развития технологий, перевооружением украинской армии, это Путина не спасет,
– подчеркнул Роман Бочкала.
Россия проводит мобилизацию
- В украинской разведке заявляют, что Россия готова к открытой массовой мобилизации. Однако объявить её пока не могут. На это влияют выборы президента страны. Их проведут весной 2024 года.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов также убежден, что страна-агрессор может начать тотальную мобилизацию после выборов. Мол, тогда режим Путина "зацементируется" и "руки будут развязаны".
- Оккупанты проводят мобилизацию и на временно оккупированных территориях Украины. Самаыя худшая ситуация – в Луганской и Донецкой областях. На втором месте – Крым. А дальше – южные регионы. После принудительной паспортизации людей ставят на учет. Впоследствии – принудительная мобилизация.