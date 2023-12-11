Такое мнение 24 Каналу выразил военный обозреватель Роман Бочкала, отметив, что прежде всего это были бы риски для Путина. Он добавил, что президент России это прекрасно понимает.

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"Он пытается максимально камуфлировать войну от рядового россиянина, проживающего в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Владивостоке", – сказал Бочкала.

То есть речь идет о больших городах, которые определяют, условно, "пассионарное ядро" путинской России. А когда будет открытая мобилизация, война придет во все эти города. Тогда каждый россиянин почувствует, что это такое. Поэтому глава Кремля и постарается такие подобные решения откладывать.

Что делать Украине

Тотальная мобилизация в стране-агрессоре будет вызовом для Украины. Поэтому государство должно подготовиться к любым сценариям.

"Симметрично мы не можем на это отвечать, поскольку у нас втрое меньше населения. Нет ресурсов, которыми располагает Россия", – подчеркнул военный обозреватель.

Поэтому дальше нужно двигаться асимметрично. В частности, технологично. Украине нужно перевооружаться, развивать свой военно-промышленный комплекс и действовать в синергии с западными странами. Следует применять новые технологии для развития систем вооружения.

Также говорится о контрнаступательных действиях. Россиянам очень донимает "хлопок", который проходит за линией фронта в самой стране-агрессоре. А если врагу это "больно", то нужно дальше давить и увеличивать возможности, чтобы доставать оккупантов в их тылу.

Уверен, что, даже если будет тотальная мобилизация, с учетом развития технологий, перевооружением украинской армии, это Путина не спасет,

– подчеркнул Роман Бочкала.

Россия проводит мобилизацию