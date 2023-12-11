Таку думку 24 Каналу висловив військовий оглядач Роман Бочкала, зауваживши, що першочергово це були б ризики для Путіна. Він додав, що президент Росії це чудово розуміє.

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"Він намагається максимально камуфлювати війну від пересічного росіянина, який проживає у Москві, Петербурзі, Єкатеринбурзі, Казані, Владивостоці", – сказав Бочкала.

Тобто мовиться про великі міста, які визначають, умовно, "пасіонарне ядро" путінської Росії. А коли буде відкрита мобілізація, то війна прийде в усі ці міста. Тоді кожен росіянин відчує, що це таке. Тому очільник Кремля і намагатиметься такі подібні рішення відкладати.

Що робити Україні

Тотальна мобілізація у країні-агресорці буде викликом для України. Тому держава має підготуватися до будь-яких сценаріїв.

"Симетрично ми не можемо на це відповідати, оскільки у нас втричі менше населення. Немає ресурсів, які має Росія", – наголосив військовий оглядач.

Тому далі треба рухатися асиметрично. Зокрема, технологічно. Україні треба переозброюватися, розвивати свій військово-промисловий комплекс і діяти в синергії із західними країнами. Варто застосовувати нові технології для розвитку систем озброєння.

Також мовиться про контрнаступальні дії. Росіянам дуже дошкуляє "бавовна", яка відбувається за лінією фронту у самій країні-агресорці. А якщо ворогу це "боляче", то треба далі тиснути та збільшувати можливості, аби діставати окупантів у їхньому тилу.

Упевнений, що, навіть, якщо буде тотальна мобілізація, з урахуванням розвитку технологій, переозброєнням української армії, це Путіна не врятує,

– наголосив Роман Бочкала.

Росія проводить мобілізацію