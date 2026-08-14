Наверное, все слышали, что с давних времен запрещалось примерять чужие обручальные кольца. Так вот, этот запрет касался и обуви. Считалось, что обычная примерка или надевание чужих ботинок может незаметно изменить ход событий в жизни человека и навлечь на него чужие беды.

Почему нельзя примерять чужую обувь

В народной культуре обувь всегда воспринималась как нечто гораздо большее, чем просто защита ног от холода или грязи. Она непосредственно соприкасалась с землей – местом, где человек оставляет свой энергетический "след". По поверьям украинцев, через подошву ботинок проходит весь жизненный путь человека, его усталость, болезни, переживания и решения. Стопы людей в магических представлениях считались точкой связи с судьбой, а значит, обувь впитывала в себя личную карму владельца.



Что означала обувь в древности для украинцев / Freepik

Главная опасность примерки чужой пары заключается в риске буквально "примерить" на себя чужую судьбу. Если предыдущая владелица или владелец обуви переживали тяжелые времена, испытывали проблемы в семье или хронические неурядицы, весь этот негативный груз мог легко перейти к новому хозяину. Надевая чужую обувь, человек как бы добровольно соглашался свернуть со своего собственного пути и пойти чужим, повторяя чужие ошибки и чужие семейные драмы.

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Особенно предостерегали от обмена обувью между близкими подругами. Считалось, что когда девушки меняются туфлями, они "перемешивают" свои личные пути. На практике это предвещало скорые ссоры, утрату доверия и даже риск оказаться в болезненном любовном треугольнике, где придется делить одного мужчину.



Почему нельзя примерять обувь подруги / Freepik

Особенно строгие запреты касались обуви людей, которые преждевременно ушли из жизни или тяжело болели. В древности верили, что через такие вещи можно перенести на себя не только тяжелые испытания, но и "блуд" – состояние, когда человек теряет ориентиры в жизни, нигде не может обрести покой и постоянно сталкивается с неудачами.

Кроме того, существовал и обратный риск: отдавая свою ношеную обувь другому человеку, вы рисковали отдать ему свое счастье, успех и легкость шага по жизни.

Кстати, в домашнем быту существовало немало других строгих запретов, призванных защитить семью от внезапных конфликтов и бедности. Например, нельзя было переступать через веник.