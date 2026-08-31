Особенно это суеверие касалось начала осени. Согласно древним поверьям, уже в сентябре после захода солнца одежду не оставляли сушиться на улице. Это время считалось временем господства темных сил. Наши предки были убеждены, что выстиранная вечером или оставленная во дворе на ночь одежда становится легкой добычей для сглаза и нечисти.

Украинцы верили, что ткань впитывала в себя негативную энергетику, поєтому человек, который впоследствии надевал такую вещь, мог испытывать внезапную усталость, недомогание или головную боль. Особое предостережение касалось сушки одежды при свете Луны.

Считалось, что ночное светило способно навлечь на владельца вещей бессонницу, тревогу, проблемы со здоровьем и грусть. Зато дневные солнечные лучи воспринимались как мощный источник очищения и защиты, наполняющий ткань положительной силой.



Почему украинцы не сушили одежду при лунном свете / Magnific

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Из-за страха навлечь на себя болезни и бедность белье обязательно снимали с веревок до наступления темноты. Наиболее строго этого правила придерживались в отношении детской одежды, поскольку малыши считались самыми уязвимыми. Запрет распространялся и на грязную воду: выливать ее поздно вечером или до рассвета считалось дурным знаком, ведь вместе с ней можно было "вылить" из дома благополучие и удачу.

У наших предков было немало разнообразных суеверий и примеров, которые, в частности, касались домашнего хозяйства. Например, в древности было запрещено переступать через веник.