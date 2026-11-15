15 ноября – какой церковный праздник: кто сегодня отмечает День ангела

В этот день наши предки заботились о лошадях. О днях ангела и других праздниках 15 ноября – рассказывает Андреевская церковь.

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День памяти святых мучеников Гурия, Самона и Авива

Христиане Гурий и Самон жили в городе Эдеса и активно проповедовали Священное Писание. Их деятельность пришлась на время жестоких гонений, развязанных императором Диоклетианом. За верность вере проповедников заключили в тюрьму и заставляли поклониться языческим идолам. Мужчины решительно отказались выполнить этот приказ и мужественно выдержали страшные пытки, после чего палачи отсекли им головы. Впоследствии гонения на верующих возобновил император Ликиний. В этот период за распространение евангельского учения власти арестовали диакона Авива и приговорили его к казни. Священнослужитель добровольно взошел на костер и принял смерть, однако огонь чудесным образом не повредил его тело.

Кто отмечает День ангела 15 ноября

По новоюлианскому календарю 15 ноября Именины отмечают люди с такими именами: Григорий, Дмитрий, Никита, Николай, Петр и Филипп.

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В древности считалось, что небесный покровитель защищает человека от жизненных невзгод и направляет его на правильный путь. Если среди ваших близких или друзей есть носители этих имен, не забудьте отправить им искренние поздравления и пожелать всего наилучшего.

Что еще отмечают

Ежегодно 15 ноября для христиан начинает Рождественский пост. Он длится сорок дней и традиционно завершается 24 декабря, накануне праздника Рождества Христова. В течение этого времени верующие духовно и телесно очищаются, чтобы достойно встретить рождение Спасителя. В частности, христиане соблюдают умеренные ограничения в пище, воздерживаются от употребления мясных, молочных продуктов и яиц. В то же время верующие сосредотачиваются на молитве, покаянии и милосердных поступках.

Также сегодня отмечают День работников сельского хозяйства Украины, Международный день писателей, находящихся в заключении, Европейский день музыкальной терапии и Всемирный день павлина.