15 листопада – яке церковне свято: хто сьогодні відзначає День ангела

У цей день наші предки дбали про коней. Про Дні ангела й інші свята 15 листопада – розповідає Андріївська церква.

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День пам'яті святих мучеників Гурія, Самона та Авіва

Християни Гурій і Самон мешкали в місті Едеса та активно проповідували Святе Письмо. Їхня діяльність припала на добу жорстоких переслідувань, які розгорнув імператор Діоклетіан. За відданість вірі проповідників ув'язнили та змушували поклонитися язичницьким ідолам. Чоловіки рішуче відмовилися виконати цей наказ і мужньо витримали страшні тортури, після чого кати відсікли їм голови. Згодом переслідування вірян відновив імператор Лікіній. У цей період за поширення євангельського вчення влада заарештувала диякона Авіва та засудила його до страти. Священнослужитель добровільно зійшов на вогнище та прийняв смерть, однак вогонь дивовижним чином не пошкодив його тіло.

Хто святкує День ангела 15 листопада

За новоюліанським календарем, 15 листопада Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Григорій, Дмитро, Микита, Микола, Петро та Пилип.

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У давнину вважалося, що небесний покровитель захищає людину від життєвих негараздів та спрямовує її на правильний шлях. Якщо серед ваших близьких чи друзів є власники цих імен, не забудьте надіслати їм щирі привітання та побажати усього найкращого.

Що ще відзначають

Щороку 15 листопада починається Різдвяний піст для християн. Він триває сорок днів та традиційно завершується 24 грудня, напередодні свята Різдва Христового. Протягом цього часу віряни духовно та тілесно очищаються, щоб гідно зустріти народження Спасителя. Зокрема, християни дотримуються помірних обмежень у їжі, утримуються від споживання м'ясних, молочних продуктів та яєць. Водночас віряни зосереджуються на молитві, покаянні та милосердних вчинках.

Також сьогодні святкують День працівників сільського господарства України, Міжнародний день письменників, які перебувають в ув'язненні, Європейський день музичної терапії та Всесвітній день павича.