Старинный свадебный обман: зачем в давние времена украинцы обманывали жениха

Что говорить, если в традиционной свадебной культуре украинцев даже первая брачная ночь не обходилась без шуток и даже при наблюдении за молодыми. У наших предков было немало свадебных суеверий и обрядов, сопровождавших переход девушки к новому статусу, а некоторые из них должны были защитить молодоженов от всего злого.

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Этнолог Александр Курочкин исследовал обычай "притворной невесты", известный в украинской свадебной обрядности. Согласно традиционным представлениям, во время перехода девушки в семью мужа ей могли угрожать различные несчастья. Поэтому свадебные обряды включали символические действия, призванные защитить невесту.

Старинные свадебные традиции украинцев / Magnific

Таким действием было появление мнимой невесты. В разных местностях этот обычай происходил по-разному: вместо невесты могли показывать другого человека, а сама сценка становилась поводом для шуток и развлечений. Еще бы! Жених хоть и мог знать об этом обряде, но каждый раз это становилось настоящей яркой неожиданностью.

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Нередко вместо невесты выводили красиво одетую старую бабу с закрытым лицом или даже деда. Со временем обрядовое действо теряло первоначальное защитное значение и превращалось в своеобразное свадебное представление.

Такой обычай был известен не только украинцам – подобные обрядовые действия существовали и среди других европейских народов. Исследователи связывают их с древними представлениями об опасностях, которые якобы сопровождали важные жизненные переходы.

А после свадебных шуток и обрядов молодым желали счастливой семейной жизни и многочисленного потомства. Ранее 24 Канал писал о том, какими необычными способами украинцы желали молодоженам много детей.