После завершения полевых работ в украинских селах начинался период свадеб. Брак должен был не только соединить двух людей, но и продолжить род. Именно поэтому во время свадебных обрядов совершались действия, которые должны были обеспечить молодым детей, достаток и благополучие.

Свадебные обряды, чтобы в семье было много детей

Одним из распространенных свадебных обычаев было осыпание молодоженов зерном. Для этого использовали рожь, овес и другие зерновые культуры. Зерно символизировало плодородие, достаток и продолжение рода. В некоторых регионах к зерну добавляли хмель.

Но иногда пожелания о детях были гораздо конкретнее. Этот обряд может вас сильно удивить. Дело в том, что в некоторых украинских регионах на колени невесты сажали маленького мальчика (желательно из многодетной семьи), желая, чтобы ее первым ребенком был именно сын. Такой обычай, в частности, зафиксирован в традиции лемковской свадьбы.



Свадебные обряды, связанные с большим количеством детей / Freepik

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Еще одним символом плодовитости было яйцо. На Лемковщине под постель молодоженов клали куриное яйцо или крашанку вместе с другими предметами. Оно входило в обряды, связанные с пожеланием молодоженам плодовитости и благополучия.

Важную роль играл и барвинок. На Бойковщине во время сбора растений для свадебного венка выполняли специальный обряд с тремя лепестками. Их перевязывали белой шерстяной нитью и произносили пожелание, чтобы у невесты были красивые дети.

Символическое значение имела и шуба, на которую усаживали молодоженов. В некоторых местностях под нее подсыпали рожь и клали деньги, связывая этот обряд с пожеланием достатка и плодовитости. Важный момент: шуба должна была лежать мехом вверх.

Эти обычаи различались в зависимости от региона. Не все украинцы соблюдали их одинаково. Но в традиционной свадебной обрядности зерно, яйцо, хмель, барвинок и другие предметы часто использовались как символы будущего благополучия, плодовитости и продолжения рода.

Как видим, для наших предков пожелать молодым детей означало не просто сказать несколько теплых слов. Будущую семью буквально "закладывали" в свадебный обряд. Но прежде чем выйти замуж, девушка должна была дать сигнал, что она уже к этому готова. Мы уже писали об одном аксессуаре, который сигнализировал молодым людям, что девушка готова к супружеской жизни.